Dj-collectief ‘Schuren met de buren’ schenkt voeding en drank aan Tochtgenoten Ben Conaerts

02 mei 2020

Hemiksem De dj's van de wekelijkse streamingfuif 'Schuren met de buren' hebben 50 pakketten met voedsel en drank overhandigd aan de armoedeverenigingen Tochtgenoten. Zij zullen de pakketten verder verdelen onder Hemiksemnaren die het financieel moeilijk hebben.

Armoedevereniging Tochtgenoten heeft de handen meer dan vol in coronatijden. Normaal bedelen ze per week voedselpakketten aan een dertigtal gezinnen, maar sinds het uitbreken van de coronacrisis komen er wekelijks 40 à 45 gezinnen bij hen aankloppen. In totaal bereikt Tochtgenoten meer dan 200 Hemiksemnaren. Om de werking te ondersteunen, hielden de dj’s van de wekelijkse streamingfuif ‘Schuren met de buren’ een inzamelactie. In ruil voor een geldbedrag draaien ze tijdens hun fuif op vrijdagavond verzoeknummers. Met die opbrengst hebben ze nu 50 pakketten met voeding en drank overhandigd aan Tochtgenoten.

“Naast de centjes van de verzoeknummers hebben we ook steun gekregen van Cafe De Witte en voetbalclub Oxford. Ten slotte is er ook nog de steun van het gemeentebestuur, dat via de Hemiksemse middenstandsraad ons initiatief steunt met financiële en logistieke hulp. De dankbaarheid die we mochten ontvangen van Tochtgenoten wat heel groot. Maar eigenlijk moeten wij de vrijwilligers van Tochtgenoten bedanken voor hun belangeloze inzet. Uiteindelijk draaien wij alleen maar wat plaatjes, en dat zullen we ook blijven doen”, zegt Dave Carpels van ‘Schuren met de buren’.