Dienstencentrum start met fietsotheek: “Ouders vinden hier altijd een fiets op maat voor hun kind” Ben Conaerts

06 oktober 2020

14u20 0 Hemiksem De vzw Dienstencentrum, bekend van onder andere de jaarlijkse thuistweedehandsverkoop, gaat in samenwerking met het Huis van het Kind een fietsotheek oprichten voor kinderfietsen voor Hemiksem en de omliggende gemeenten.

In plaats van een fiets of trolley te kopen, kan je in de fietsotheek een abonnement nemen en gedurende een heel jaar lang over een fiets beschikken. Als de geleende fiets te klein is geworden, kan je die gewoon inruilen voor een groter exemplaar. Op die manier heb je altijd een fiets op maat en moet je niet steeds een groter exemplaar aankopen. De fietsotheek zou tegen eind dit jaar operationeel moeten zijn en gevestigd zijn in de lokalen van de vzw Dienstencentrum in de Nijverheidsstraat.

20 euro per jaar

“De dienst die we aanbieden, is goedkoop én beter voor het milieu”, zegt Kris Verbeeck, voorzitter van de vzw Dienstencentrum. “We voorzien het hele gamma, van de eerste loopfietsjes tot fietsen voor bijna-volwassenen. Er bestaan negen verschillende maten van fietsen voor kinderen tot 12 jaar. Voor ouders wordt dit gedurende de groei al snel een kostelijke zaak. Voor een abonnementsgeld van 20 euro per jaar kan men zoveel wisselen als nodig en hebben ouders altijd een fiets op maat voor het kind.”

Wie zelf een kinderfiets heeft die hij niet meer gebruikt, kan deze schenken aan de fietsotheek. Neem daarvoor contact op via fietsotheek@gmail.com. Je fiets wordt vervolgens opgeknapt en de schenken ontvangt een jaarabonnement van de fietsotheek. Ook mensen die de fietsjes klaar willen maken voor gebruik of willen helpen met de administratie, kunnen contact opnemen.