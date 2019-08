Delvauxstraat twee weken onderbroken Ben Conaerts

31 augustus 2019

11u55 0 Hemiksem Op maandag 2 september wordt gestart met de heraanleg van de Delvauxstraat. De werken zullen ongeveer twee weken in beslag nemen.

De rijbaan zal opgebroken worden en vervangen worden door nieuwe klinkers. De werken situeren zich van huisnummers 2 tot en met 38. Tijdens de werken kan je de betrokken woningen moeilijk bereiken, dus kan je best zo veel mogelijk buiten de werfzone te parkeren. Er zal een verkeersomleiding te volgen zijn via Saunierlei en via Abdijstraat.