Danshart laat jong en oud tien uur lang dansen voor het goede doel Ben Conaerts

21 november 2019

15u58 0 Hemiksem Honderden bezoekers hebben donderdag het Depot Deluxe omgetoverd tot een kolkende danstempel. Ze hebben er tien uur lang geswingd en getwist, allemaal voor het goede doel. Zowel jong als minder jong kwam de dansvloer inpalmen. “Dansen houdt je fit en gezond”, zegt de 72-jarige Jeannine Oliviers.

Tien uur lang dansen voor het goede doel: dat is ‘Danshart’, een tweejaarlijkse dansmarathon van seniorensportvereniging S-Sport // Recreas. De lokale afdeling van S-Plus was donderdag opnieuw gastheer van het evenement en vormde Depot Deluxe om tot een danstempel. Van 10 uur tot 20 uur was het daar een komen en gaan van kwieke danslustigen die kwamen swingen, twisten, linedancen en zelfs rolstoeldansen. De opbrengst van het evenement gaat naar MS Move to Sport, een Kontichse vzw die MS-patiënten wil stimuleren om een actieve levensstijl te behouden.

Elvis Presley

Jeannine Oliviers (72) uit Hemiksem was er al bij van 10 uur ’s morgens. “Ze spelen hier prachtige muziek”, glimlacht ze. “Paul Anka, Elvis Presley: allemaal liedjes waar ik vroeger ook graag op danste. Zo heb ik in 1969 mijn man ontmoet, tijdens het uitgaan. Hij is vorig jaar overleden, maar ik dans nog altijd. Iedere week ga ik linedancen met de S-Plus in het Volkshuis van Hemiksem. Ik heb er al veel mensen leren kennen. We lachen samen en we laten al eens een traan samen. Ik heb het nodig om onder de mensen te komen. En dansen houdt je fit en gezond.”

MS in de klas

Het waren niet alleen kwieke senioren die dansvloer inpalmden. Ook het vijfde leerjaar van Het Klaverbos en het zesde leerjaar van De Regenboog kwamen het initiatief een hart onder de riem steken. “We willen de kinderen laten zien dat het belangrijk is om iets te doen voor het goede doel”, zegt juf Karin Bekaert van De Regenboog. “In mijn klas zitten twee kinderen met een papa die Multiple Sclerose heeft, dus zij waren al vertrouwd met de thematiek. Maar we hebben ook een MS-patiënt in de klas op bezoek gekregen die kwam vertellen hoe het is om met MS te leven. Het is niet omdat je MS hebt dat het leven stilvalt.”

Mont Ventoux

Dat is ook de boodschap die Annick Bogaerts wil uitdragen. Zij mag dan al 22 jaar aan MS lijden, ze schrikt niet terug voor een uitdaging meer of minder. “In september ben ik samen met Move to Sport nog de Mont Ventoux opgereden met een elektrische fiets. Vroeger werden MS-patiënten vooral tot veel rust aangemaand. Maar door niet te bewegen verzwakken je spieren. Bewegen is dus belangrijk, al heb je wel iemand nodig die je begeleidt. Of ik zelf geen danspasje ga zetten? Straks misschien. Ik wil geen mensen verwonden.” (lacht)

Schilderijen

Ook Ann Ryngaert, al dertien jaar MS-patiënte, bleef liever in de rol van toeschouwer. “Ik moet mijn energie sparen”, legt ze uit. “Sinds ik MS heb, ben ik heel snel vermoeid en uitgeput. Ik kan geen paar honderd meter stappen zonder rolstoel of wandelstok. Dus de Mont Ventoux omhoog fietsen, zoals Annick, kan ik niet. Mijn uitlaatklep is schilderen. Ik volg al acht jaar les aan de Kunstacademie Niel (KAN). Schilderen is ook een vorm van beweging, het bevordert de motoriek en de cognitie bevordert. Eén van de schilderijen die ik gemaakt heb, veil ik ten voordele van Move to Sport.”

Meer dan 5.000 euro aan sponsorgeld

Hendrik Wastyn, voorzitter van S-Plus Hemiksem, is blij met de grote opkomst. “Het is fantastisch om al die verschillende generaties samen op de dansvloer te zien staan voor het goede doel. We hebben voor deze editie voor opvallend veel steun kunnen rekenen. Enerzijds waren er de 53 vrijwilligers zich hebben ingezet om de organisatie mee in goede banen leiden. Anderzijds hebben we alleen al van de plaatselijke middenstand en industrie al meer dan 5.000 euro aan sponsorgeld kunnen inzamelen. Het is nog even afwachten voor we de precieze opbrengst kennen. Maar als we de 9.000 euro van de vorige editie kunnen evenaren, zouden we heel tevreden zijn.”