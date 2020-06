Cultuurdienst wil meer Rupelse kunst aan het raam Ben Conaerts

10 juni 2020

16u18 0 Hemiksem De cultuurdienst van IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel pakt in de zomermaanden uit met een nieuw kunstproject. Onder de noemer ‘Rupelse kunst aan het raam’ worden plaatselijke kunstenaars opgeroepen hun werk tentoon te stellen voor hun eigen raam.

Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk kunstbeoefenaars uit Hemiksem, Schelle en Niel hun werk voor hun eigen raam tentoonstellen, zodat wandelaars er een kijkje naar kunnen nemen. Daarbij zijn alle kunstvormen mogelijk, gaande van schilderkunst over fotografie en tekeningen tot beeldhouwwerk. Maar je kan bijvoorbeeld ook deelnemen aan het project met een mooi kantwerk of een zelfgeschreven gedicht.

Jo Van Havere (Groen), schepen voor Cultuur in Hemiksem en initiatiefnemer van het project, is bijzonder enthousiast. “Als kunstliefhebber ben ik verheugd dat we onze kunstenaars op deze manier extra in de schijnwerpers kunnen plaatsen. Tegelijk kunnen we onze inwoners op een laagdrempelige manier laten genieten van al die artistieke creativiteit. We ontdekken in deze tijden terug het genot van wandelingen in onze eigen prachtige regio. Dankzij dit project ga je deze zomer, alleen, met je gezin of vrienden ook nog eens volop kunst kunnen bewonderen.”

Wie graag wil deelnemen kan dat nu laten weten via cultuur@ivebica.be.