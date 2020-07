Cultuurdienst IVEBICA start met kunstroute ‘Rupelse kunst aan het raam’ Ben Conaerts

03 juli 2020

16u22 0 Hemiksem De cultuurdienst van IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel gaat op zaterdag 4 juli van start met de kunstroute ‘Rupelse kunst aan het raam’. Dit is een wandeling door de drie gemeenten, langs de werken van plaatselijke kunstenaars.

Midden juni werd aan inwoners van Hemiksem, Schelle en Niel gevraagd om deel te nemen aan ‘Rupelse kunst aan het raam’. Daarmee werden creatieve inwoners opgeroepen met hun eigen werk naar buiten te komen, gaande van beeldhouwwerk, schilderijen en fotografie tot kantwerk en poëzie. De inschrijvingsperiode voor de eerste expositie is intussen afgelopen en komende zaterdag 4 juli kan de kunstroute dus opengaan.

Els Vervaet, cultuurbeleidscoördinator van IVEBICA, vindt de eerste inschrijvingsperiode alvast een succes. “We kunnen uitpakken met werken op 42 locaties. Naast enkele gekende kunstenaars uit onze gemeenten, nemen vooral ook veel onbekende talenten deel, en daar is het ons om te doen. IVEBICA wil weten wie er allemaal in onze gemeenten creatief bezig is en vooral ook: binnen welke disciplines.”

Vanaf 4 juli kan je alle informatie over de route online vinden op deze website. Aan het raam van elke deelnemer hangt ook een kaartje met de andere deelnemende kunstenaars in de gemeente. De huidige expo loopt tot en met 9 augustus, meteen ook de deadline om jezelf in te schrijven voor het tweede luik van ‘Rupelse kunst aan het raam’. Dat zal aanvangen op 15 augustus. Alle informatie om deel te nemen en in te schrijven is te verkrijgen via cultuur@ivebica.be.