Cultuurdienst geeft fuif vol seventiesmuziek Ben Conaerts

11 februari 2020

16u05 0 Hemiksem Goed nieuws voor iedereen die twintig was in de jaren ’70. Cultuurdienst Ivebica organiseert op zaterdag 15 februari een fuif met de beste seventiesmuziek.

Op de ’20 in 70’-party kan iedereen die twintig was in de jaren ’70 nog eens een onvergetelijke avond beleven. DJ Gust De Coster en DJ Danny Van Tichelen brengen de beste dansnummers van de seventies ten gehore. Onder meer Abba, Queen, Bee Gees, The Police, Boney M en David Bowie passeren de revue.

De fuif vindt plaats vanaf 19 uur in het Depot Deluxe. De inkom bedraagt 4 euro in voorverkoop en 6 euro aan de kassa. Wil je erbij zijn, wacht dan best niet te lang met reserveren. Je vindt alle info via de website www.ivebica.be.