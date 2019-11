Commissie moet zich buigen over beroep tegen windturbines Ben Conaerts

15 november 2019

13u37 0 Hemiksem Er wordt een gemeenteraadscommissie opgestart die zich zal buigen over het beroep tegen de geplande windturbines op de site van Umicore in Hemiksem en Hoboken.

Dat werd beslist tijdens een extra gemeenteraadszitting die op vraag van de gezamenlijke oppositie bij elkaar was geroepen. De gemeente heeft eerder al een beroep aangetekend tegen het windturbineproject, maar dat is volgens de oppositie mogelijk niet ontvankelijk.

“Het gaat om een complexe materie en niemand in de gemeenteraad is juridisch voldoende onderlegd om het dossier tot in detail te onderzoeken”, zegt Cliff Mostien van oppositiepartij Hemiksem Vooruit. “We zijn blij dat we nu via een commissie een antwoord zullen krijgen op al onze vragen.”