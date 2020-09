Chiro maakt zich op voor jaarlijkse openspelnamiddag Ben Conaerts

01 september 2020

15u23 0 Hemiksem Chiro Klaasje en Chiro Jochihe organiseren op zondag 6 september hun jaarlijkse openspelnamiddag. Door de coronamaatregelen zal die er dit jaar wel anders uitzien dan anders.

Met de openspelnamiddag willen de Chiroafdelingen van Hemiksem alle kinderen de kans geven om de Chiro te ontdekken. De editie van dit jaar vindt plaats op zondag 6 september tussen 14 en 17 uur. Kinderen jonger dan 12 jaar worden verwacht op de Gemeenteplaats. Daar wordt een groot spel gespeeld in bubbels. De kinderen die twaalf jaar zijn of ouder, mogen afzakken naar hun Chiroafdeling. Ook daar wordt er een spel gespeeld.

“We werken op beide plaatsen met een ‘kiss and ride’-systeem”, aldus de Chiroleiders. “Er zal een duidelijk onthaal zijn waar je met je kind kan komen aanschuiven. Daar zullen we de bubbels verdelen. Als dat gebeurd is, wordt gevraagd het terrein te verlaten en je kind om 17 uur weer op te halen. Als je vijf dagen voor de openspelnamiddag nog ziek bent geweest, vragen we je om dit jaar eens een keertje over te slaan.”