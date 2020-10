Café Het Welzijn heropent met nieuwe uitbaatster: “In de voetsporen van grootmoeder en mama” Ben Conaerts

01 oktober 2020

17u40 0 Hemiksem Na een sluiting van enkele maanden heeft café Het Welzijn weer de deuren geopend. Met Wendy Verheyen (40) staat er voortaan een nieuw gezicht achter de tapkast. “Dit is een droom die werkelijkheid wordt.”

De stamgasten van café Het Welzijn moesten de voorbije maanden op hun honger zitten. Sinds de uitbraak van de coronacrisis midden maart hield het dorpscafé – op een korte periode na – de deuren gesloten. Maar nu Wendy Verheyen de fakkel heeft overgenomen, breekt er een nieuw hoofdstuk aan. Zij opende donderdag de deuren en mochten tal van trouwe klanten verwelkomen. De Hemiksemse tapte haar pintjes met veel enthousiasme en trakteerde met kaas en salami.

“Dit is voor mij een droom die werkelijkheid is geworden”, glundert de kersverse uitbaatster. “Ik ben echt opgegroeid in de caféwereld. Mijn grootmoeder én mijn moeder hadden elk een eigen café. Het begon bij mij al vroeg te kriebelen om zelf in de horeca aan de slag te gaan. Na ervaring te hebben opgedaan in onder meer het Ravenstein in Schelle en café Dorp in Hemiksem is dit de eerste keer dat ik zelf als uitbaatster aan het roer sta.”

Geen concurrentie

Een café openen in volle coronatijden: het is niet zonder risico. “Ik heb in het begin wel even getwijfeld”, zegt Wendy. “Maar als de goesting er is, dan moet je ervoor gaan. We gaan het slim aanpakken. We hebben de zaak helemaal opgefrist en wat gepersonaliseerd. Voor koffietafels en privéfeesten hebben we zowel een kleine als een grote zaal ter beschikking. Daar kunnen respectievelijk 20 en 80 mensen zitten.”

Met café ’t Dorp en café De Witte zijn er nog twee andere populaire cafés op de Gemeenteplaats. Maar Wendy meent dat café Het Welzijn zeker een meerwaarde kan zijn én blijven. “Van concurrentie is er hier geen enkele sprake”, zegt ze. “We proberen allemaal ons eigen ding te doen. Met Peter Vereycken, de uitbater van De Witte, werk ik zelfs nauw samen. In tijden als deze is het belangrijk dat de horeca elkaar steunt.”

Café Het Welzijn is open van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 22 uur. Op woensdag, de marktdag in Hemiksem, wordt al geopend om 8 uur.