Buurthuis geeft feestje Ben Conaerts

27 augustus 2019

16u41 2 Hemiksem Het buurthuis in de wijk ‘Groen daken’ geeft op zaterdag 31 augustus een buurtfeestje. Van 12 tot 17 uur kan iedereen daarvoor terecht op het plein tussen de Acacialaan en de Kastanjelaan.

Tussen 12 en 15 uur kan je frieten en een koude schotel eten en van 15 tot 17 uur kan je smullen van ijsjes. Kinderen kunnen deelnemen aan een knutselactiviteit of zich uitleven op het springkastelen of in het ballenbad. Iedereen is welkom, inschrijven is niet nodig.