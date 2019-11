Brandweer en politie oefenen op ongeval met gewapende man Patrick Lefelon

04 november 2019

09u21 0 Hemiksem Rond de sporthal van Hemiksem was het zondag even paniek. Zo leek het althans. Een drugscrimineel had er vaten chemisch afval gedumpt maar was op zijn vlucht in de gracht terechtgekomen. Brandweer en politie moesten uitrukken, voor wat een gezamelijke oefening bleek te zijn.

De drugscrimineel had op zijn vlucht een voorbijganger aangereden. Die had in de gaten gekregen dat er iets niet pluis was. De auto belandde in de gracht en zowel de crimineel als de voorbijganger kwamen klem te zitten.

Voor de brandweer Hemiksem was het dan zaak om de twee te bevrijden. Eén van de brandweermannen werd echter overmeesterd door de gewapende crimineel. Op dat moment trad de politie in het strijdtoneel om de verdachte te ontwapenen.

Een ongeluk komt nooit alleen want in de sporthal waren ondertussen de giftige dampen van het chemisch afval doorgedrongen. Enkele jongeren werden onwel. Iemand viel in de diepe skate-put en raakte bewusteloos.

De brandweer werkte alle scenario’s volgens het boekje af.