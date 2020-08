Brandweer blust dakbrandje na roofingwerken Sander Bral

05 augustus 2020

12u46 0 Hemiksem De ploegen van Hulpverleningszone Rivierenland snelden zich woensdagvoormiddag naar de Heuvelstraat in Hemiksem voor een beperkte dakbrand. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle.

De brandweer van Hemiksem had het brandje op het plat dak van een pand met twee verdiepingen in de Heuvelstraat snel onder controle. Er vielen geen gewonden. De oorzaak is wellicht te zoeken bij roofingwerken die aan de brand vooraf gingen.

Tijdens de brandweeractie was er verkeershinder in de buurt.