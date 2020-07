Brandweer blust brand in serviceflats Depotstraat CVDP

09 juli 2020

10u24 0 Hemiksem In de Depotstraat in Hemiksem vond donderdagochtend een kleine brand plaats.

Het ging om accidentele rookontwikkeling op het gelijkvloers in een van de appartementen in de oostelijke vleugel. De bewoners werden tijdig gewekt door het brandalarm. De brandweer en medische dienst kwamen ter plaatse, maar er vielen geen gewonden. Na metingen van de luchtkwaliteit door de brandweer kregen de bewoners terug toegang tot de rechtervleugel en de linkervleugel van het gebouw. Tijdens het blussen werden ze opgevangen in het gemeentehuis aan de andere kant van het gebouw.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.