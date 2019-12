Brand op binnenschip aan de Schelde in Hemiksem: géén slachtoffers Sander Bral

04 december 2019

21u24 8 Hemiksem Een binnenschip aan de oever van de Schelde ter hoogte van Hemiksem vatte woensdagavond opeens vuur. Er werden verschillende brandweerkorpsen en extra tankwagens gestuurd om de brand onder controle te krijgen. Eén persoon werd bevangen door de rook maar die moest uiteindelijk toch niet naar het ziekenhuis.

De brand deed zich voor op een aangelegd schip op de scheepswerf aan de Herbekestraat in Hemiksem. Het ging wellicht om een smeulbrand aan het isolatiemateriaal. Door een gebrek aan bluswater op de site werden extra brandweerkorpsen gevraagd met tankwagens om de situatie onder controle te krijgen.

Iemand op het schip raakte bevangen door de rook, er stond een ambulance klaar om hem naar het ziekenhuis te vervoeren, maar dat was uiteindelijk niet nodig. De hulpdiensten controleerden tijdens het blussen of er nog andere personen op het schip zaten, maar het bleek leeg te zijn en er was dus niemand meer in gevaar.

Het is voorlopig nog gissen naar de oorzaak van de brand.