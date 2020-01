Boorwerken Bredestraat tijdelijk stopgezet na schade aan wegdek en woningen: “We willen meer zekerheid over oorzaak” Ben Conaerts

22 januari 2020

16u10 0 Hemiksem De ondergrondse boringen in de Bredestraat zijn tijdelijk stopgezet, nadat er vorige week onverklaarbare scheurtjes ontstonden in het wegdek en aan enkele huizen. “Er zal niet meer worden geboord tot er meer zekerheid is over de oorzaak van de schade”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). Elektrische grondonderzoeken moeten nu meer duidelijkheid verschaffen.

Vorige week werden de bewoners van de Bredestraat tot twee keer toe opgeschrikt door enkele onverklaarbare scheuren aan het wegdek en in enkele woningen. Vermits er in de buurt ondergrondse gestoorde boringen worden uitgevoerd voor de aanleg van een elektriciteitskabel, werd de oorzaak al snel daar gezocht. Maar na inspectie bleek dat er geen rechtstreeks verband kon worden aangetoond tussen de boringen en de schade. Uit controles van de riolering bleek dat er zich ook daar geen abnormaliteiten hebben voorgedaan. In afwachting tot er een meer duidelijke oorzaak is gevonden, werd nu beslist om de boorwerken toch tijdelijk stop te zetten.

Elektrische grondproeven

“Er zal niet meer warden geboord tot er meer zekerheid is over de oorsprong van de schade”, legt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V) uit. “De boring is de betrokken woningen gepasseerd op een diepte van negentien meter en op een afstand van 20 meter van de voorgevels. Op zo’n afstand kan een ondergrondse gestuurde boring normaal geen impact hebben op de funderingen van woningen. Maar we nemen het zekere voor het onzekere en leggen de gestuurde boring dus tijdelijk stil. De komende week zullen elektrische grondproeven worden uitgevoerd die meer duidelijkheid moeten geven. Op basis van de resultaten zal worden beslist op welke manier de werken kunnen worden voortgezet.”