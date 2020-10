BKO ‘t Merelhofke sluit na coronabesmetting, ouders moeten op zoek naar alternatief Ben Conaerts

13 oktober 2020

18u37 0 Hemiksem Gemeentelijke kinderopvang ’t Merelhofke moet voor de rest van de week de deuren gesloten houden, nadat één begeleider en één kind positief zijn getest op het coronavirus. Dat sommige ouders pas in de namiddag dat nieuws vernamen, zit hen dwars. “Honderden werkende mensen staan voor een voldongen feit”, klinkt het.

Eén van de begeleiders en één van de kinderen van BKO ’t Merelhofke zijn positief getest op het coronavirus. Omdat ‘t Merelhofke al krap zat qua personeel, heeft het gemeentebestuur beslist om de opvang de rest van deze week gesloten te houden. “We hadden reeds een aantal afwezigen in het personeel, los van corona”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Nu er een begeleider positief is getest, schieten er nog maar twee personeelsleden over. Dat is onvoldoende om de 144 kinderen van de BKO te begeleiden. Daarom blijft ’t Merelhofke woensdag, donderdag en vrijdag gesloten.”

“In de steek gelaten”

De plotse sluiting van de BKO stelt sommige ouders voor een groot probleem. “Wij zijn pas om 15 uur per mail op de hoogte gebracht”, vertelt een van hen. “Vanaf morgen (woensdag, red.) is er niets meer van opvang voor de scholen in Hemiksem. Honderden of meer werkende mensen staan op die manier voor een voldongen feit. Nu moeten wij ons in bochten gaan wringen en snel halve dagen vakantie gaan vragen. Het Hemiksemse gemeentebestuur laat ons hier danig in de steek.”

“Ik begrijp de ontgoocheling van deze mensen”, aldus de burgemeester. “We zijn zelf pas om 11 uur op de hoogte gebracht van het nieuws van de positieve besmetting. Al rond de middag is er al een sms richting de ouders vertrokken. Intussen hebben wij getracht om een oplossing te zoeken om ’t Merelhofke toch nog open te kunnen houden. Omdat dat niet lukte, hebben we om 14 uur de mensen via mail op de hoogte gebracht dat we wegens een personeelstekort de opvang moeten sluiten. Normaal gezien kan men volgende week maandag weer de kinderen verwelkomen.”