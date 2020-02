Bibliotheek organiseert escape room Ben Conaerts

24 februari 2020

13u19 0 Hemiksem Bibliotheek Ivebica organiseert op woensdag 26 februari een escape room.

De bib draait niet alleen om lezen, ze wil haar bezoekers ook aanzetten om te denken. Om dat te laten oefenen, pakt het bibteam woensdag uit met een escape room voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Ze spelen in drie groepen en moeten via opdrachten, codes en enigma’s proberen een slot open te krijgen.

De escape room vindt plaats van 13.30 tot 16 uur in bibliotheek Ivebica in de Heuvelstraat. Deelname is gratis.