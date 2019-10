Bibliotheek opent griezelhoek voor Halloween Ben Conaerts

28 oktober 2019

13u17 0

Ook bibliotheek IVEBICA zit niet stil met Halloween. De bib voorziet op woensdag 30 oktober een griezelhoek in haar filialen in Hemiksem en Niel. Kinderen kunnen verkleed naar de bib komen en in de griezelhoek een foto laten nemen. Wie dat doet, krijgt achteraf ook nog eens een kleine traktatie. Als ze het e-mailadres van hun ouders doorgeven, worden ze verwittigd wanneer ze hun foto kunnen komen afhalen.

De bib in Niel is ’s woensdags open van 14 tot 17 uur, de bib in Hemiksem van 13 tot 17 uur.