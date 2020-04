Bibliotheek Ivebica start met afhaaldienst Ben Conaerts

09 april 2020

18u09 0 Hemiksem Bibliotheek Ivebica is van start gegaan met een afhaaldienst voor bibliotheekmaterialen. Deze kunnen online van thuis uit besteld worden.

Na bestelling haalt het bibliotheekteam op jouw vraag een stapeltje boeken, tijdschriften, cd’s of dvd’s uit de rekken. Op een afgesproken tijdstip wordt het daarna klaargezet en kan je jouw bestelling afhalen in de inkomhal van de bibliotheek in Hemiksem. In de vestiging in Niel kunnen geen materialen worden afgehaald.

De afhaling gebeurt onder strikte voorwaarden om rekening te houden met alle voorzorgsmaatregelen betreffende hygiëne en ‘social distancing’. Zo mogen bezoekers niet verder komen dan de inkomhal en worden de tafels in de hal na elke lener ontsmet. Bovendien wordt er hier slechts maximaal één persoon toegelaten.

De afhaalmomenten vinden plaats van maandag tot vrijdag tussen 13 en 17 uur. De aanvraag moet minstens een dag of voorhand gebeuren en er wordt een tijdslot van tien minuten per persoon voorzien.

Meer informatie is te vinden op de website van Ivebica.