Bibliotheek Ivebica houdt verwendagen Ben Conaerts

02 oktober 2020

18u50 0 Hemiksem Ook dit jaar neemt bibliotheek Ivebica deel aan de Bibliotheekweek. Elke lener kan van zaterdag 3 oktober tot en met zaterdag 10 oktober gratis dvd’s, cd-roms, Wii(U)- en Switchgames komen ontlenen. Bovendien pakt de bib ook uit met twee verwendagen.

Op zaterdag 3 oktober kan je gaan kennismaken in de nieuwe bibliotheekvestiging in Niel. Er staat een hapje en een drankje voor je klaar. Op zaterdag 10 oktober viert de bibliotheek van Hemiksem feest. Je kan er terecht voor een wafelkraam met gratis Luikse wafels en een kunsteducatieve installatie over natuur en cultuur. Elke bezoeker ontvangt bovendien een geschenkpakketje. Alles verloopt uiteraard volgens de coronamaatregelen.