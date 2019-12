Bewoners Lelielaan ontevreden over graafwerken gemeente: “Nieuwe wijk verandert bij regenweer in modderpoel” Ben Conaerts

13u32 0 Hemiksem Een aantal bewoners uit de Lelielaan in Hemiksem is niet te spreken over de werken die de gemeente in hun straat laat uitvoeren. In de grasbermen werd een aantal kleine grachten gegraven die dienst moeten doen als waterbuffer. “Maar onze mooie wijk verandert daardoor bij regenweer in een modderpoel”, klinkt het.

In de Lelielaan worden al meer dan een maand werken uitgevoerd door de gemeente. Bedoeling is om de wateroverlast aan te pakken die de wijk al jarenlang teistert. Maar de werken stuiten op onbegrip in de buurt. “Door de graafwerken verandert het hier bij regenweer in een modderpoel”, zeggen buurtbewoners Sabrina Lissens en Wendy De Bel. “De grachten die men heeft gegraven, lopen vol met water. Met de winter die voor de deur staat, kon de timing niet slechter zijn. Als de grachten overlopen en het vriest, zitten we hier met een ijspiste opgescheept. We begrijpen niet goed wat de gemeente hier van plan is. We hadden een mooie wijk, maar zitten nu precies in een bouwwerf.”

Waarnemend burgemeester Jenne Meyvis (Groen) heeft begrip voor de reacties. “Maar de werken zijn nodig om de wateroverlast in de wijk te verhelpen. We zitten daar met een ondergrond van klei, waardoor het regenwater heel moeilijk in de grond kan sijpelen. Daarom zorgen we voor zachte glooiingen aan de kant van de weg, om extra waterbuffering te voorzien. Met dit weer zijn die werken echter geen evidentie en ik begrijp dat het er momenteel modderig bij kan liggen. Maar er zal zeker niet altijd water staan en later zullen de glooiingen worden ingezaaid zoals in de rest van de wijk. De komende maanden zal ook de drainage nog worden aangepakt.”