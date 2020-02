Benefietevenement moet Oegandees schooltje helpen Ben Conaerts

13 februari 2020

13u38 0 Hemiksem De Zonnekesschool in Hemiksem vormt op zondag 16 februari het decor voor een benefietevenement in het teken van de vzw Cara Nova Rainbow Center. Dat is een Belgische organisatie voor ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking in Oeganda.

“Na ons bezoek aan Oeganda verleden jaar waren wij zeer onder de indruk van het levenswerk van onze dierbare vriend Dirk De Rooster”, zeggen Chris Wouters en Lief Lauwers. “Hij sponsort al jaren weeskinderen in Oeganda en stond in 2017 samen met Zuster Myriam aan de basis van de Cara Nova Rainbow School in het dorpje Kalisizo. Deze kleuter- en lagere school met internaat biedt meer dan 500 kinderen kansen op een beter leven en een betere toekomst via kwaliteitsonderwijs. Daarnaast streven Dirk, zijn echtgenote Resty Namukasa en een team van een vijftigtal lokale medewerkers ernaar om zeer kansarme kinderen, vooral weeskinderen, een echt thuisgevoel te geven.”

Biggetje als cadeau

Om het project extra aandacht te schenken, organiseren Chris en Lief op zondag 16 februari een benefietevenement in de Zonnekesschool in de Heiligstraat. Zuster Myriam komt de werking van het schooltje toelichten, er zijn drankjes en hapjes en het Qualicantokoor zorgt voor de muzikale opluistering. “Dirk geeft ieder kind dat afstudeert een biggetje mee naar huis”, zeggen Chris en Lief. “Wij hopen om minstens voldoende geld in het laatje te brengen voor de aankoop van één varken. Maar het mag natuurlijk ook meer zijn. We kennen het project en zijn er zeker van dat elke cent goed terecht zal komen.”

Het benefietevenement vindt plaats vanaf 14 uur. De toegang is gratis. Meer informatie over het project in Oeganda is te vinden op de website www.canorce.org.