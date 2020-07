Bekaert verkoopt oude productieterreinen voor 23 miljoen euro Ben Conaerts

10 juli 2020

17u26 0 Hemiksem De staaltechnologiegroep Bekaert heeft zijn oude terreinen in Hemiksem verkocht voor 23 miljoen euro. Met daarbij ook nog de terugname van de provisie voor de bodemsanering levert de deal zo’n 36 miljoen euro op.

Bekaert verkoopt de oude productiesite, goed voor zo’n 25 hectare, aan drie projectontwikkelaars. Zij gaan het terrein, dat gelegen is tussen de Nijverheidstraat, de Scheldeboord, de Heuvelstraat en het park Den Akker, een tweede leven geven. Op de planning staan onder meer een woonzorgproject, een groenzone van 8 hectare groot en 625 wooneenheden.

“De ontwikkeling van de site wordt gefaseerd in drie deelzones, gespreid over verschillende legislaturen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jenne Meyvis (Groen). “Het is de bedoeling om per vijf jaar een nieuwe deelzone te ontwikkelen: pas als 75 procent van een deelzone is gerealiseerd, beginnen we aan de volgende. Op die manier kunnen we na elke fase een realistische inschatting maken van de mobiliteitseffecten en kijken welke maatregelen er nodig zijn om eventuele knelpunten aan te pakken.”

De site van Bekaert ligt al sinds 2009 te verkommeren in Hemiksem. Eind 2008 kondigde het bedrijf de sluiting aan van de fabriek, waar er staaldraad werd geproduceerd voor onder meer liften en hijskranen. Meer dan 260 mensen verloren toen hun job.

De verkoop van de site, die waarschijnlijk in oktober zal worden afgerond, levert Bekaert in totaal 36 miljoen euro op.