Basisschool De Regenboog wuift directeur uit: “Vriendschap van de kinderen zal me bijblijven” Ben Conaerts

29 juni 2019

12u06 0 Hemiksem Gemeentelijke basisschool De Regenboog heeft Rik Hollanders (61) uitgewuifd. Na een carrière van meer dan zestien jaar als schooldirecteur gaat hij op pensioen. “Ik kan terugblikken op een prachtige periode.”

Voor schooldirecteur Rik Hollanders was het een laatste werkdag om nooit te vergeten. Hij werd ’s ochtends naar school vervoerd in een oude Citroën DS, kon genieten van een picknick op de speelplaats en werd verrast met tal van optredens van de kinderen. Hollanders heeft 16,5 jaar aan het hoofd gestaan van De Regenboogschool, maar gaat vanaf 1 september 2019 officieel op pensioen.

“Ik kan terugblikken op een prachtige periode”, zegt de Hemiksemnaar. “Op die 16,5 jaar heb ik veel mooie momenten meegemaakt. Eén hoogtepunt waren de verbouwingswerken in 2017, toen we eindelijk onze intrek konden nemen in een nieuw, modern schoolgebouw. Maar het is vooral de ongelooflijke vriendschap met de kinderen die me zal bijblijven. Als je warmte geeft aan een kind, krijg je veel warmte terug.”

Hollanders zal als directeur worden opgevolgd door Sonja Hoolants, die al vier jaar directeur is in de gemeentelijke basisschool van Lint. Zelf gaat hij het onderwijs niet helemaal vaarwel zeggen. “Maar ik ga me voortaan wel concentreren op de leuke projecten”, glimlacht hij. “Hier en daar wat helpen als het mij gevraagd wordt, mijn ervaringen delen met de hogeschoolstudenten van de lerarenopleiding en mee mijn schouders zetten onder de nieuwe Hemiksemse kindergemeenteraad. Ik zal dus zeker bezig blijven.”