Bar Baars blijft dicht door storm Ciara: “We nemen het zekere voor het onzekere” Ben Conaerts

08 februari 2020

12u28 1 Hemiksem Ook in Hemiksem stuurt de verwachte komst van storm Ciara enkele plannen in de war. Bar Baars, de nieuwe winterbar aan de visvijver tussen de Callebeekstraat en de Heemsdaalstraat, houdt uit voorzorg op zondag 9 februari de deuren gesloten.

Bar Baars, de nieuwe winterbar aan de visvijver van visclub De Sportvrienden, is normaal gezien nog tot en met 1 maart elke zondag open. Maar de komst van storm Ciara stuurt de plannen in de war en dwingt de organisatoren om hun bar morgen dicht te houden. “Het is niet dat we bang zijn, maar toch... We nemen het zekere voor het onzekere”, klinkt het.

Het KMI heeft voor de periode vanaf zondagmiddag om 12 uur tot maandagmorgen om 1 uur in heel België code geel afgekondigd. In de voormiddag worden rukwinden van 80 tot lokaal 100 kilometer per uur verwacht. Zondagavond en in een deel van de nacht nemen de rukwinden toe en is er gevaar voor pieken tussen 100 en 120 kilometer per uur.

De volgende openingsdag van Bar Baars is nu gepland voor zaterdag 15 februari. “Dan doen we open om 14 uur en organiseren vanaf 19 uur een ‘nerd night’”, zeggen de initiatiefnemers. “Dan zetten we een podcast van Lieven Scheire op, voorzien we enkele telescopen en gaan we samen naar de sterren kijken.” De toegang is gratis.