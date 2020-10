Bakkerij Tine moet tijdelijk sluiten door coronabesmetting Ben Conaerts

10 oktober 2020

11u40 0 Hemiksem Een van de weekendstudenten van Bakkerij Tine is positief getest op de corona. De bakker zal daardoor nog zeker tot maandag de deuren gesloten moeten houden.

“We hebben vernomen dat een van onze weekendstudenten positief is getest op COVID-19”, klinkt het. “We zijn daarom verplicht om de winkel tijdelijk te sluiten. We worden allemaal getest en weten uiterlijk zondag, 11 oktober, het resultaat. Geen nood, wij voelen ons nog kiplekker en zijn hoopvol. Hopelijk mogen we onze klanten vanaf maandag terug verwelkomen. Intussen zullen we alle klanten maximaal proberen te bellen om bestellingen te annuleren.”