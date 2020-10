Bakkerij Tine heropent weer na coronabesmetting Ben Conaerts

12 oktober 2020

15u32 0 Hemiksem Bakkerij Tine heeft maandag de deuren weer heropend, nadat een van de weekendstudenten een coronabesmetting had opgelopen.

De bakker moest de deuren in het weekend dichthouden, in afwachting van een test van de rest van het personeel. Intussen is gebleken dat de resultaten negatief zijn en heeft men dus opnieuw mogen opendoen. “Wij zijn zo blij dat we onze klanten weer mogen ontvangen”, zeggen zaakvoerders Koert Mannaerts en zijn echtgenote Tine. “Hopelijk geneest onze weekendstudente snel en hoeven we dit niet meer mee te maken. Laat ons nu allemaal de coronaregels respecteren, zodat we snel door deze crisis geraken.”