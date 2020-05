Ambiance troef: linedancers verrassen WZC Hoghe Cluyse met optreden Ben Conaerts

14 mei 2020

15u46 0 Hemiksem Ambiance troef aan het woonzorgcentrum Hoghe Cluyse. Een tiental linedancers van OKRA Hemiksem is de bewoners en het personeel komen verrassen met een optreden.

Sinds kort hebben zich bij OKRA Hemiksem een aantal enthousiastelingen op het linedancen gestort. Om het personeel en de bewoners van het woonzorgcentrum Hoghe Cluyse een hart onder de riem te steken, kwamen ze daar hun danskunsten demonstreren. Dat gebeurde uiteraard met inachtneming van een aantal zeer strikte regels: slechts tien dansers daagden op, elk met drie meter tussenruimte. Niettemin werd het optreden bijzonder gesmaakt door de bewoners en personeelsleden. Op elke verdieping stonden zij te genieten van het spektakel.

“Dit was voor iedereen een intens moment van plezier”, blikt Ludo Borgions van OKRA Hemiksem terug. “Het is onze manier om waardering te tonen voor iedereen die ervoor heeft gezorgd dat Hoghe Cluyse een vlekkeloos Covid-19-rapport kon afleveren, met geen enkele besmetting. Wij hopen dat ze dit nog even kunnen volhouden, maar dan moet je natuurlijk af en toe voor wat ontspanning kunnen zorgen. Daarom hebben we getracht om 40 minuutjes lang een glimlach op ieders gezicht te toveren.”



