Amber (8) is de jongste actrice in ‘Annie’: “Spannend, mijn eerste musical” Ben Conaerts

25 september 2019

17u07 0 Hemiksem Amber Metdepenningen (8) is vanaf 14 november te zien in de musical ‘Annie’. Ze speelt er de rol van Molly, een van de beste vriendinnen van het wereldberoemde weesmeisje. Amber mag dan wel de jongste zijn van de gehele cast, van plankenkoorts is geen sprake. “Ik hou ervan om op een podium te staan.”

Amber is amper 8, maar heeft al een aantal mooie rollen op haar palmares staan. Ze was reeds meerdere keren te zien in ‘De Buurtpolitie’, heeft een rolletje als Joëlle in ‘De Luizenmoeder’ en schittert volgend jaar ook in de gloednieuwe vrt-serie ‘Black Out’. Momenteel is ze zich volop aan het voorbereiden op een nieuwe uitdaging: een rol in de musical ‘Annie’ van Music Hall, die op 14 november in première gaat. Ze maakt deel uit van een grote kindercast, maar Amber is wel de jongste van de gehele bende.

Circuslessen

“Ik speel de rol van Molly, een klein en schattig meisje dat de beste vriendin is van Annie. Ik heb de film ‘Annie’ al een paar keer gezien, het is echt een van mijn lievelingsfilms. Dus ik vind het heel leuk dat ik een rolletje heb gekregen. Het is voor mij de eerste keer dat ik meespeel in een musical. Ik vind het allemaal heel spannend om te doen. Op dit moment kan ik nog niet zeggen wat ik het liefst doe: op een podium of voor de camera staan. Moet ik echt kiezen?” (lacht)

Voor Amber, die naar school gaat in Freinetschool De Pluim in Hoboken, voelt het podium nu al als haar tweede thuis. “Ik hou van zingen, dansen en acteren”, vervolgt ze. “Ik ga al enkele jaren op stage bij SupaStar, onder begeleiding van Tatyana Beloy. Ik zou later dolgraag actrice worden. Ofwel actrice, ofwel acrobate. Want ik heb twee jaar toestelturnen gedaan en ben nu begonnen met het volgen van circuslessen. Ik hoop dat ik dat kan combineren met het acteren. Ik wil gewoon zoveel mogelijk dingen doen die ik leuk vind.”

Showgehalte

De acteermicrobe zit trouwens in de familie. Ambers grote zus Alycia (11) is ook begenadigd met heel wat talent. Ze was anderhalf jaar te zien in ‘Familie’, speelde de rol van Lente in ‘Zie mij graag’ en doet regelmatig stemrolletjes voor Studio 100. Dat Amber in Alycia’s voetsporen zou treden, was wellicht maar een kwestie van tijd. Al is het een stuk sneller gegaan dan iedereen had gedacht.

“We zijn heel fier op onze dochters”, zegt mama Tamara Willems. “Maar het plezier moet sowieso centraal blijven staan. Amber deed heel graag toestelturnen, maar de prestatiedruk lag daar heel hoog. Daarom dat ze is gestopt en is overgeschakeld naar circuslessen. Het moet leuk blijven. Dat showgehalte, dat zit in haar. Ze geniet van de aandacht. Zet ze op een podium, en ze bloeit helemaal open.”

De musical ‘Annie’ gaat op 14 november in première in het Kursaal in Oostende en is daarna nog te zien is het Capitole in Gent en de Stadsschouwburg in Antwerpen. Alle info is te vinden op de website www.musichall.be.