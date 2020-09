Alain Dardenne (Hellvoc Hemiksem-Schelle): “Dit jaar gaan we het kampioenschap niet winnen” Walter Vereeck

17 september 2020

20u49 0 Hemiksem Vorig seizoen raasde Hellvoc Hemiksem-Schelle als een pletwals door de volleybalcompetitie in de eerste nationale A-reeks. De play-offs, die over titel en promotie moesten beslissen, werden na twee speeldagen stilgelegd. Samen met de Interfreight Antwerp Volleyclub, die ook oppermachtig was in de eerste nationale B-reeks, werd de fusieclub van HemiksemSchelle door de Belgische volleybalbond aangeduid om te stijgen naar de tweede hoogste volleybalafdeling van België.

“Vorig jaar was het onze ambitie om te promoren naar een hogere reeks”, weet de succesvolle trainer-coach Alain Dardenne. “Ik praat nog steeds over de Liga B, alhoewel het nu “Nationale 1 Heren” heet. De play-offs waren een half jaar geleden nog maar net gestart en we hadden goede hoop om het algemeen kampioenschap te winnen. Alles is uiteindelijk in de maand maart stopgezet, maar toch mochten we promoveren. Vanaf nu zullen we geconfronteerd worden met ploegen die al jaren op dit hoger niveau spelen. Ik denk niet dat we het kampioenschap voor een tweede keer op rij zullen winnen. In onze eigen sporthal presteren we meestal goed tot zeer goed. Tijdens de uitwedstrijden is het soms wat minder en dat wordt in deze moeilijke reeks afgestraft. Een rustiger seizoen spelen en eindigen aan de bovenkant van de middenmoot, dat zou een uitstekend resultaat zijn tijdens ons debuutjaar in nationale 1.”

Enthousiasme vasthouden.

“Na zes maanden mogen we opnieuw volleyballen”, juicht Alain Dardenne. “We zijn - door al die coronatoestanden - later gestart. Pas op 18 augustus kregen we - in de roodgekleurde regio van Antwerpen - de toelating om te volleyballen in een sporthal. De voorbereiding verloopt niet vanzelf. De oefenwedstrijd tegen Antwerpen werd bijvoorbeeld geschrapt omdat daar al positieve tests werden afgelegd. En om eerlijk te zijn. Training geven met een mondmasker, met een gelimiteerd tijdschema en de verplichte sociale afstand, het maakt het allemaal niet eenvoudig. In Hellvoc heerst altijd een uitbundige, fanatieke sfeer en dat valt nu voor een groot deel weg. We hebben wel het voordeel dat de ploeg van vorig jaar bijna intact gebleven is. Met Mauro De Moor hebben we er een talentrijke spelverdeler bij en ook midblokker Steven Van Reeth komt ons versterken, maar die heb ik voorlopig nog niet gezien.”