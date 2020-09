Actiegroep Het Zandmannetje in beroep tegen bouw twee windturbines: “Die mastodonten horen hier niet” Ben Conaerts

30 september 2020

14u09 0 Hemiksem Actiegroep Het Zandmannetje gaat zoals verwacht in beroep tegen Actiegroep Het Zandmannetje gaat zoals verwacht in beroep tegen de beslissing van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om een vergunning toe te kennen voor de bouw van twee windturbines op de site van Umicore , op het grondgebied van Hemiksem en Hoboken.

“Wij zijn voor groene energie, maar de aard, de omvang en de locatie van de inplanting overschrijden de draagkracht van de omwonenden”, klinkt het bij de actiegroep, die bestaat uit bewoners van de naburige wijken. “Gezien de reeds bestaande overlast is dit project een brug te ver. Na intern beraad hebben we beslist in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We zullen hiervoor opnieuw via crowdfunding de nodige financiële middelen moeten vergaren, maar de bewoners hier zijn zodanig bereid tot actie dat dit zeker geen probleem zal zijn.”

Geluidshinder

Het is mee de verdienste van Het Zandmannetje dat het oorspronkelijke project is gereduceerd van vier naar twee windturbines. “Maar uit de geluidskaarten die de geluidsemissie simuleren, is duidelijk dat de resterende twee turbines evenveel geluidshinder zullen maken als vier. De turbines zullen immers sneller draaien en daardoor meer geluidshinder veroorzaken. Zelfs met slechts twee turbines dient men deze te vertragen om de geluidshinder tot het wettelijk minimum te beperken.”

Loodwaarden

Een andere grote bezorgdheid zijn de recente cijfers rond de vervuiling in de omgeving van de site Umicore. “De laatste cijfers geven een dramatische stijging aan van de loodwaarden in het bloed van de kinderen die rondom de site wonen. Nergens is er in het milieueffectenrapport onderzocht welke invloed deze turbines hebben op deze zorgwekkende vervuiling. Zal bijvoorbeeld de vervuiling verder worden uitgesmeerd over de wijk door de turbulentie van de wieken? Meerdere vragen hieromtrent dienen dringend te worden onderzocht en gerapporteerd, alvorens nog maar kan gedacht worden aan de bouw van deze twee mastodonten.”