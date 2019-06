Academie voor Muziek en Woord start met online inschrijvingen Ben Conaerts

01 juni 2019

15u20 0

Wie zich wil inschrijven op de Academie voor Muziek en Woord Hemiksem-Schelle-Niel, kan dat voortaan online doen. De online inschrijvingen starten op maandag 3 juni om 10 uur.

“Als moderne organisatie zijn we verplicht om mee te springen op de digitale trein”, zegt directeur Kevin Verlaeckt. “Tot vorig schooljaar hadden we tijdens de inschrijvingsperiode steeds te kampen met lange wachtrijen, met de nodige druk op ons secretariaatsteam tot gevolg. Met het online inschrijvingssysteem verlichten we enerzijds de administratieve last die dit met zich meebrengt. Anderzijds komen we tegemoet aan de vraag van onze klanten, studenten en hun ouders, die zulke wachtrijen kunnen missen.”

Uiteraard kan je ook nog steeds aan de balie van de Academie terecht om jezelf in te schrijven. Deze inschrijvingen starten gewoontegetrouw op 15 juni. Op deze dag organiseert de Academie ook een infodag in haar vestiging in de Nijverheidsstraat 27 in Hemiksem.

Meer info is te vinden op de website www.academiehsn.be.