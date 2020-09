Academie stelt instrumenten voor tijdens infodag Ben Conaerts

11 september 2020

16u10 0 Hemiksem De Academie voor Muziek en Woord Hemiksem-Schelle-Niel organiseert op zaterdag 12 september een infodag.

Iedereen vanaf 6 jaar die graag een muziekinstrument wil leren bespelen of die graag met taal of toneel aan de slag wil gaan, kan zaterdag een van de instrumentenvoorstellingen bijwonen. De Academie houdt er twee: een van 10 tot 10.45 uur en een van 11 tot 11.45 uur, telkens in het Depot Deluxe in Hemiksem.

Per voorstelling worden 200 personen toegelaten. Ben je ouder dan 12, moet je verplicht een mondmasker dragen. Je kan je gratis plaats hier reserveren.