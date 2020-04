“Steek H-bon van 5 euro bij infoblad”: Open Vld pleit voor extra coronamaatregelen Ben Conaerts

20 april 2020

15u56 2 Hemiksem Oppositiepartij Open Vld vindt dat het gemeentebestuur nog meer kan doen om de Hemiksemnaren doorheen de coronacrisis te helpen. De partij pleit onder meer voor gratis waardebonnen van 5 euro, die te gebruiken zijn bij lokale handelaars.

Het gemeentebestuur van Hemiksem lanceerde begin deze maand al een aantal maatregelen om inwoners, bedrijven en verenigingen tijdens en na de coronacrisis te ondersteunen. Zo zullen inwoners vóór oktober 2020 geen gemeentelijke aanslagbiljetten ontvangen en wordt de looptijd van de H-bons – te gebruiken bij de lokale handelaars – met zes maanden verlengd. Maar voor oppositiepartij Open Vld mag het allemaal nog net iets meer zijn.

“We steunen de initiatieven van het gemeentebestuur, maar we denken dat er nog meer kan gedaan worden”, zegt gemeenteraadslid Birgit De bondt (Open Vld), die al een aantal ideeën voor ogen heeft. “Zo willen we onze lokale ondernemers steunen door bij het gemeentelijke infoblad een H-bon te steken van 5 euro. Verder willen we onder meer een lokaal platform om vrijwilligers te matchen aan lokale noden en onze gemeente volhangen met boodschappen van hoop.”

De suggesties van de partij zijn te lezen op haar Facebookpagina.