‘Schuren met de buren’-dj’s draaien verzoekplaten in ruil voor bijdrage aan goed doel Ben Conaerts

14 april 2020

15u36 0 Hemiksem Het wekelijkse livestreamingfeestje ‘Schuren met de buren’ gaat voor zijn vierde editie op vrijdag 17 april een stapje verder. De organisatoren roepen iedereen op om plaatjes aan te vragen en in ruil daarvoor een schenking te doen aan het goede doel.

Het livestreamingfeestje ‘Schuren met de buren’ zorgt al drie vrijdagavonden op rij voor vermaak en vertier in Hemiksem. Een tiental lokale dj’s draait van thuis uit sets vol met leuke platen die via livestreaming tot in de woonkamer thuis te horen zijn. Voor de vierde editie gaan de organisatoren nu nog een stapje verder en kan iedereen verzoekplaten aanvragen. In ruil daarvoor wordt wel gevraagd om een schenking te doen aan het goede doel.

“We hebben daarvoor speciaal een rekening aangemaakt”, zegt organisator Dave Carpels. “Mensen die een plaat willen aanvragen, kunnen daar een bijdrage storten. De bijdrage is vrij, al rekenen we toch op 5 euro per plaat. De opbrengst gaat integraal naar organisaties in Hemiksem die het in deze coronatijden moeilijk hebben, zoals het woonzorgcentrum Hoghe Cluyse, de bewoners van de serviceflats en Tochtgenoten.”

De dj’s hebben zelf al het goede voorbeeld gegeven en elk 10 euro gestort. De Hemiksemse middenstandsraad heeft ook zijn steentje bijdragen en daar nog eens 200 euro bovenop gedaan. Intussen tonen de dj’s hun goeie hart ook op andere manieren. “Zo zijn we vorig weekend dankzij de sponsoring van Greenhouse Flowers al paasbloemetjes gaan overhandigen in het woonzorgcentrum. We spelen ook met het idee om eens een matinee te draaien voor de bewoners van Hoghe Cluyse, vanop de parking of in de tuin.”

Iedereen die een verzoekplaat heeft, kan dat laten weten via de Facebookpagina van ‘Schuren met de buren’. Daar kan je vrijdagavond van 18 tot 18.45 uur ook de livestream volgen.