‘Legends of the Lux’ viert vijfde verjaardag van nieuwe feestzaal met helden van vroeger Ben Conaerts

30 oktober 2019

15u10 0 Hemiksem Hemiksem kan zich nog eens klaarstomen voor een feestje van formaat. Op zaterdag 2 november vormt het Depot Deluxe het decor voor ‘Legends of the Lux’, een fuif met een nostalgisch randje.

Bij de meeste inwoners zal zaal Lux nog ongetwijfeld een belletje laten rinkelen. De oude feestzaal was jarenlang dé feestlocatie van Hemiksem. Jong en oud zette er zijn eerste passen op de dansvloer, dronk er zijn eerste pint of ontmoette er zijn eerste lief. Zes jaar geleden sloot zaal Lux zijn deuren en kon de gemeente met het Depot Deluxe een nieuwe feestzaal openen.

“Om de vijfde verjaardag van de ‘nieuwe Lux’ te vieren, nodigen we de legendarische helden van Lux nog eens uit voor een fuif”, aldus de organisatoren van ‘Legends of the Lux’. “Onder meer DJ Cluts, DJ Dombret en Bience Pierre Project komen zaterdag platen draaien. Iedereen die herinneringen wil ophalen aan de oude Lux, is welkom.”

‘Legends of the Lux’ vindt plaats van 21 tot 4 uur in het Depot Deluxe. De toegang is gratis.