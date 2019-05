“Bollekes kleuren is Bollekes drinken”: Scouts houden café op verkiezingsdag Ben Conaerts

23 mei 2019

14u30 0 Hemiksem De Scouts Hemiksem organiseren op zondag 26 mei een Bollekescafé op de binnenkoer van de Sint-Bernardusabdij. Daar kunnen inwoners voor of na de verkiezingen terecht voor een brunch of een Bolleke De Koninck.

De Scouts verspreidden deze week zo’n 4.000 exemplaren van hun eigen ludieke oproepingsbrief in de gemeente. Daarmee roepen ze de Hemiksemnaren op om voor of na het stemmen te komen genieten van een brunch en een Bolleke De Koninck op de binnenkoer van de abdij.

“In samenwerking met brouwerij De Koninck kunnen we zo’n 500 Bollekes wegschenken”, zegt voorzitter Joris Hillaert. “Dat doen we onder het motto ‘Bollekes kleuren is Bollekes drinken’. Iedereen die onze oproepingsbrief meeneemt, krijgt een gratis Bolleke, zolang de voorraad strekt natuurlijk.”

Het Bollekescafé is open van 10 tot 21 uur. De opbrengst zal integraal gebruikt worden voor de verbouwingswerken van de Scouts. De jeugdbeweging heeft het oude schoolgebouw op de Provinciale Steenweg in erfpacht gekregen van de gemeente en is volop bezig daar nieuwe lokalen te voorzien.

Niet alleen de Scouts gebruiken dit weekend de binnenkoer van de abdij. Heel het weekend vinden er activiteiten plaats. Op vrijdagavond is er de reeds uitverkochte Valkenissenquiz en op zaterdag kan je vanaf 14 uur op de binnenkoer terecht voor een ‘Croquetailparty’ met croques en cocktails.