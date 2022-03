HELPOEKRAÏNE Duizenden Vlamingen starten inzamelacties voor slachtoffers: kijk hier hoe jij kan helpen

Deze organisaties zetten zich in voor Oekraïne:

Consortium 12-12

VRT, DPG Media en SBS zetten samen hun schouders onder de steunactie van Consortium 12-12 voor Oekraïne. De televisie- en radiozenders zullen vanaf 3 maart een spotje van 30 seconden uitzenden. Daarmee roepen de mediabedrijven op om te storten voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Wil jij je steentje bijdragen? Steunen kan via het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212.

Volledig scherm Oekraïne 12-12 roept iedereen op om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne financieel te steunen © Oekraïne 12-12

Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen was al actief in de conflictzones in het oosten van Oekraïne, maar heeft zijn activiteiten moeten stopzetten omwille van de invasie. Nu staan de teams van AZG klaar om hulp te bieden aan de Oekraïense vluchtelingen, en maken ze medische kits klaar voor verzending. Om ze te helpen, kan je een bedrag storten via de website van Artsen Zonder Grenzen.

Volledig scherm Een man draagt een doos met voedsel en hygiënische producten tijdens een uitdeling van humanitaire hulp van het Rode Kruis in Donetsk, Oekraïne. © REUTERS

VN-Vluchtelingenorganisatie

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties biedt noodopvang, noodhulpgoederen en gezondheidszorg aan Oekraïners die hun land noodgedwongen moesten ontvluchten. Stuur via hun website een bedrag om de gevluchte Oekraïners te helpen.

SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen ondersteunt al 20 jaar kinderen en families in moeilijkheden in Oekraïne. Vooral in de regio Loegansk in het oosten staan deze families al vele jaren zwaar onder druk door het aanslepend geweld. De escalatie tot een regelrechte oorlog brengt nu honderdduizenden kinderen en families in gevaar. Noodhulp aan families op de vlucht steunen kan via deze website.

Ook in de verscheidene provincies in Vlaanderen komen heel wat acties op gang:

Antwerpen

De leden van serviceclub Ronde Tafel Geel hebben de handen in elkaar geslagen om veertig Oekraïense vrouwen en kinderen in veiligheid te brengen. De vriendin van lid Nick Meylemans is een Oekraïense. “Toen Rusland het land binnen viel, was dat een grote domper. Sindsdien staan we voortdurend in contact met familie en vrienden in Oekraïne om te zien hoe we hen kunnen helpen”, vertelt Nick.

Volledig scherm Ruben Nijs (links) en Jens De Ceuster van Ronde Tafel Geel bij een container met hulpgoederen. © Mine Dalemans

De serviceclub trekt eerst zo snel mogelijk met een bus vol hulpgoederen naar het land. “We bieden in België voor een veertigtal mensen - Oekraïense vrouwen en kinderen - opvang aan in woningen van leden van onze club. Een aantal leden heeft immers appartementen die momenteel leeg staan. Dat kan een tijdelijke oplossing bieden om die mensen in veiligheid te brengen en even een stabiel leven te geven”, zegt Frederic Van Aubel.

Volledig scherm Babyspullen en medicamenten zijn hoogstnodig in Oekraïne. Kapster Katarina heeft de eerste hulpgoederen binnengekregen. © Klaas De Scheirder

Kapster Katarina Salabay (34) uit Antwerpen heeft veel familie en vrienden in Oekraïne en kon niet besluiteloos toekijken. De Antwerpse is op sociale media een hulpactie gestart. Vooral aan medicatie is grote nood. Deze week vertrekt een eerste hulptransport naar de Oekraïense grens. “We zamelen vooral medische spullen in: verbanden, spuiten, infusen, pijnstillers, paracetamol, isobetadine en bloedstelpende medicamenten. Ook alle kinderverzorging zoals luiers, natte doekjes of melkpoeder is welkom”, zegt Katarina.

Haar oproep om hulp krijgt weerklank op sociale media. Onder meer de bevriende acteur Matthias Schoenaerts deelde haar boodschap op Instagram. “Het voelt goed dat mensen ons niet aan ons lot overlaten. Ik dank iedereen die ons helpt en onze oproep mee verspreidt”, aldus Katarina. Alle hulp is welkom bij Studio Krollenbol, aan Park Spoor Noord, Hardenvoort 25 in Antwerpen. Contact via www.facebook.com/studiokrollenbol.

Ook DBT Logistics, een bedrijf uit Kalmthout, wil zijn steentje bijdragen: het laat toe dat vrachtwagenchauffeurs uit Oekraïne hun trucks veilig en gratis mogen parkeren op zijn terrein wanneer ze zelf naar het thuisfront willen terugkeren. “We willen de chauffeurs dan ook helpen naar Oekraïne te gaan indien nodig. Logistiek of eventueel zelfs financieel. Door ze op de trein naar Frankfurt te zetten bijvoorbeeld. We willen hen ook kosteloos naar de luchthaven brengen”, zegt bedrijfsleider Chris Delcroix.

Volledig scherm Oleksandra Mazurok verzamelt samen met de Sociëteit van de Schaepshoofden spullen voor haar familie in de Oekraïne © David Legreve

In Lier heeft de vzw Sociëteit van de Schaepshoofden is een inzamelactie gestart voor Oekraïners die te lijden hebben onder de oorlog in hun land. Via Oleksandra Mazurok, de Oekraïense schoondochter van één van de leden, hebben de Schaepshoofden een rechtstreekse link met Oekraïne. “Mijn familie en vrienden in mijn thuisland beleven barre tijden, maar de solidariteit die ik in België voel, is hartverwarmend”, zegt Oleksandra. Een vriend uit Oekraïne liet weten dat er een grote nood is aan goederen als kledij, dekens, slaapzakken en luchtmatrassen. Daarmee kunnen vluchtelingen uit Oost-Oekraïne worden geholpen. Ook droge voeding is erg welkom, want verschillende winkels en distributiecentra werden plat gebombardeerd.”

Het ‘Oekraïne Project Edegem’ zet al 29 jaar lang sociale projecten op poten. Bezieler Lilliane Bollaerts (85) stuurt jaarlijks vijf camions met vijftien ton hulpmiddelen naar de armste gebieden. “In oorlogstijd focussen we ons natuurlijk meer op zaken zoals wondzorg, of medische hulp”, vertelt ze. “De focus ligt op pijnbestrijding: hoe kan een vrijwilliger voorkomend dat een been geamputeerd moet worden of hoe de gekwetste soldaten het beste helpen?” In de Antwerpse regio kunnen medische en hygiënische hulpgoederen op dinsdag tussen 9 en 12 uur en van 14 tot 17 uur naar De Burletlaan aan het Edegemse Fort V, tegenover huisnummer 175, worden gebracht.

Volledig scherm Liliane Bollaert (85) was de ster van een reportage gedraaid door Oekraïnse televisie: "Onze werking kreeg een grote onderscheiding, dankzij de vele vrijwilligers." © RV

Ook heel wat gemeenten roepen ondertussen de hulp van hun burgers in. Zo is er in Zandhoven een inzamelactie gestart en kunnen inwoners van Brasschaat, Mechelen en Zoersel die thuis een plekje vrij hebben zich melden bij de gemeente. De gemeente Brasschaat laat weten dat er momenteel al plaats is voor 93 Oekraïense vluchtelingen op 16 locaties.

West-Vlaanderen

Anton (32) en Tania (33) Skorobogatov en hun amper anderhalve maand oude dochtertje Lilia arriveerden dit weekend in Brugge. Ze vonden er onderdak bij Danylo (31) en Angelika (29) De Decker, chef-kok uit Loehansk en schoonheidsspecialiste uit Kharkiv, met ondertussen een Belgisch paspoort en Belgische familienaam.

Het was een bericht op Instagram, waarin Danylo landgenoten hulp aanbood, dat hen bij toeval samenbracht in Brugge. “Wij zijn geen arme vluchtelingen, we willen alleen goede zorgen voor onze dochter”, vertelt Anton, advocaat en CEO van een logistiek bedrijf met 132 medewerkers. Danylo treedt hem bij: “Hier in België kunnen we langs bij Kind en Gezin, bijvoorbeeld voor inentingen, maar waar moeten zij straks heen? Dat gaan we voor hen uitzoeken.”

Volledig scherm Vlnr.: Anton en Tania Skorobogatov, baby Lilia en Angelika en Danylo De Decker in Brugge. © Photo News

Teis De Greve (28) uit Kuurne zamelt samen met z’n vriendin Oksana (31) uit Ivano-Frankivsk geld in voor slaapzakken, generatoren en elektrische vuurtjes. “Oksana’s ooms en tantes, neven en nichten en haar vrienden wonen nog in Oekraïne. We maken ons terecht zorgen om hun welzijn, en zijn boos en bang tegelijk”, zegt Teis.

“De bedoeling is dat we de spullen in Hongarije aankopen, en die via transport naar de grens met Hongarije brengen. De organisatie Stan komt ze daar dan ophalen. Intussen staat de teller al op 11.000 euro. Zaterdag kon al een eerste lading met spullen vertrekken. Als het zo goed blijft gaan, gaan we ons werkgebied uitbreiden, in samenwerking met Stan. Zo kunnen ook vluchtelingen elders in het westen van Oekraïne geholpen worden. Ze moeten er vaak overnachten bij vriestemperaturen. Dankzij onze actie kunnen ze zich toch al wat beter verwarmen.”

Volledig scherm Teis De Greve (28) uit Kuurne is een inzamelactie gestart samen met zijn Oekraïense vriendin Oksana Savchuk (31). © De Greve

Niets doen is ook voor Anna Spalek (34) uit Ieper geen optie. Zelf woonde ze samen met haar man Andre Spalek (42) en hun nu 10-jarig zoontje Jan in Sebastopol, de havenstad op de Krim aan de Zwarte Zee. De Russen annexeerden het schiereiland in 2014 en dat was voor Anna en haar gezin het moment om hun biezen te pakken. Haar ouders en vrienden wonen nog in het land dat door oorlog wordt geteisterd.

Volledig scherm Anna Spalek uit Ieper met haar zoontje Jan. © RV

“Mijn landgenoten hebben nu hulp nodig”, zegt Anna. “Niet morgen of overmorgen, maar nu. Daarom doe ik een oproep naar hulpgoederen die via de ambassade in Brussel naar Oekraïne worden gebracht. We hebben vooral EHBO-spullen nodig, maar ook slaapzakken, zaklampen, powerbanken, thermisch ondergoed en dikke sokken. Daarnaast is er nood aan droog voedsel dat even kan worden bewaard, niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. Wie op de vlucht is, doet veelal de huisdieren mee.” Spullen afgeven kan onder meer bij het sociaal huis in Poperinge. Anna is te bereiken via haar Facebookpagina.

Blindenorganisatie Licht en Liefde uit Varsenare staat ook klaar om Oekraïense vluchtelingen van de nodige opvang te voorzien. Daarom stellen zij hun oude gebouw langs de Oudenburgweg ter beschikking, zodat 60 mensen toch een tijdelijke plaats hebben om te verblijven. “Werkelijk alles is er voorzien, van douches tot eetruimtes en andere faciliteiten”, zegt directeur Jan De Smedt. “Ons gebouw is ook aangepast aan blinden en slechtzienden. Voor hen zou dit een uitstekende opvangplaats zijn. We deden al een oproep naar buurtbewoners en rekenen op de solidariteit van Varsenare om de nodige materialen te voorzien. We maken ons sterk dat we zo alles rond kunnen krijgen”

Onder meer Ieper, Langemark-Poelkapelle, Oostende en Middelkerke zoeken mee opvangplaatsen voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Oostende voorziet een aantal opvangplaatsen in beheer van de stadsdiensten, maar lanceert ook een brede oproep naar huisvestingsmaatschappijen en de Oostendse bevolking. Nu hebben ze al een twintigtal plaatsen die hun deuren willen openhouden. Ook de gemeente Middelkerke roept z’n inwoners op om plek vrij te maken.

Volledig scherm Directeur Jan De Smedt bij het oude gebouw van Licht en Liefde. © Proot

Jeroen Bultinck uit Oostende heeft samen met zijn Oekraïense vrouw een actie op poten gezet om materiaal in te zamelen. Ze zijn vooral op zoek naar voedsel met een lange houdbaarheidsdatum, maar ook medicatie en verzorgingsmiddelen zijn welkom. Ook slaapmateriaal als dekens, kussens en slaapzakken zijn welkom. Je kan Jeroen en zijn vrouw bereiken via de Facebookpagina van Jeroen.

De leerlingen van de afdeling bakkerij van de Roeselaarse school MSKA gaan klaaskoeken bakken in de vorm van een hart. “Deze gaan we verkopen aan 1,5 euro per stuk. Per hart schenken we 1 euro aan SOS Kinderdorpen”, klinkt het bij de school. Bestellen kan via dit online bestelformulier. De bestellingen moeten ten laatste op woensdag 9 maart binnen zijn. Afhalen gebeurt op vrijdag 11 maart tussen 11.30 en 15.15 uur in De Krokant, de winkel van de bakkerijafdeling op campus Groenestraat.

Zetelfabriek Confortlux uit Wervik zet een inzamelactie op poten. “We hebben reeds tien jaar een nauwe samenwerking met een partner in de regio Lviv in Oekraïne”, aldus commercieel directeur Filip Van de Vyvere. “We kregen van hen de vraag voor specifieke levensnoodzakelijke goederen die daar moeilijk lokaal te vinden zijn. Zoals dekens, warme kledij, voedsel in blik of droge voeding, plooibedden, EHBO-materiaal, zaklampen, farmaceutische- en hygiëneartikelen. Maar ook vooral voor de kinderen pampers en babyvoeding.” Via hun eigen transportbedrijf brengen ze de goederen naar Oekraïne.

Oost-Vlaanderen

Oekraïeners die in Gent wonen, hebben een hulpactie op poten gezet voor hun thuisland en roepen hun stadsgenoten op om bij te dragen. In de kerk in de Sleepstraat wordt al het materiaal verzameld. De eerste lading is intussen vertrokken naar Oekraïne, woensdag volgt al een tweede. “We hebben vooral medicijnen nodig, maar ook warme kledij, ook voor kinderen, en eten dat niet kan bederven”, zegt Aurelio Léchère Perricat.

Volledig scherm In de Oekraïense Grieks-Orthodoxe kerk in de Sint-Salvatorstraat in Gent wordt een inzamelactie gehouden. © Wannes Nimmegeers

Buren van het Oekraïense gezin van Natalia Kharyuk in Stekene kwamen al massaal medicatie, verband, kledij en babyvoeding brengen. Alles ligt klaar om woensdag met de aanhangwagen naar de Oekraïense ambassade in Brussel gebracht te worden. Van daaruit wordt het verscheept naar het oorlogsgebied. “We hebben nog heel veel familie in het noorden van Oekraïne, maar die kunnen we niet meer bereiken. De steden waar ze wonen zijn allemaal ingenomen door de Russen. We weten niet hoe het met hen gesteld is. Wel zijn we heel dankbaar voor alle hulp.”

Volledig scherm Natalia Kharyuk uit Stekene toont de hulpgoederen die ze al inzamelde voor de oorlogsslachtoffers in haar thuisland. © bfs

Marisha Kuzmiankova en Monika Studnicka baten samen lingeriewinkel Talio uit in Aalst. Monika is van Poolse afkomst en Marisha komt oorspronkelijk uit Wit-Rusland. “Ik zit dezer dagen vaak in tranen naar de beelden te kijken”, zegt Monika. “Wij wonen al heel lang in België, maar alles wat daar gebeurt, raakt ons heel diep.”

Monika en Marisha werken samen met een Poolstalige organisatie die actief is in België. “Zij organiseren een inzamelingsactie. Wij verzamelen vooral voeding in blik of met een lange houdbaarheidsdatum. Voorts zijn ook poedermelk voor kinderen en babyvoeding in potjes nodig, net als spullen voor persoonlijke hygiëne en medisch materiaal. Zaterdagavond gaat alles naar het centrale inzamelingspunt in Brussel en van daar richting Polen.”

Volledig scherm Monika Studnicka van lingeriewinkel Talio in Aalst. © JP Swirko

Vanuit Zwijndrecht is intussen een grote vracht aan medisch materiaal vertrokken naar het front. Het gaat om een schenking van Event Medical Team, een bedrijf dat EHBO op evenementen aanbiedt. “Het gaat om een lokaal initiatief van iemand uit onze gemeente die familie heeft in Oekraïne”, legt zaakvoerder Manuel Palinckx uit. “We zijn meteen gaan kijken in onze voorraad materiaal.” Event Medical Team schenkt twee beademingsapparaten, tourniquets, militaire snelverbanden, beademingsballonnen, stethoscopen, speciale windels, halskragen, infusen en een draagberrie. “Met dit materiaal kunnen we toch een steentje bijdragen om de vele gewonden in Oekraïne te helpen verzorgen.”

In Lokeren zet confiserie Trefin, bekend van de Hartmint muntjes, een inzamelactie op poten voor de burgers van Oekraïne. Weldoeners kunnen eten (met een langere houdbaarheidsdatum), verzorgingsproducten zoals pampers, verband of wc-papier aanleveren, net zoals nuttige hulpgoederen waaronder batterijen, kaarsen of zaklampen. Producten worden best aangeleverd in karton of op pallet zodat ze makkelijk en vlot gestockeerd kunnen worden.

Volledig scherm Event Medical Team schenkt een karrenvracht aan medisch materiaal. © rv

Ondernemers Tino De Zutter en Els Dhaeze stellen hun grote loods in Zelzate ter beschikking als verzamelpunt voor hulpgoederen voor Oekraïne. “Een van mijn ex-werknemers is uit Oekraïne", zegt Tino. “Via hem weet ik welke goederen ze daar nodig hebben. Het gaat onder andere om medicijnen, warme kleding, dekens, niet-bederfbare voedingswaren, luiers, babyverzorging... Momenteel zijn we via onze contacten ter plaatse nog aan het zoeken naar een betrouwbare partner om de goederen te kunnen leveren.”

De Russisch-Oekraïense Olga Bodrova (43), die sinds 2001 in ons land woont, uit Lede is een inzamelactie gestart. “Ik hoorde van mijn zus, neef en tante, die in Rivne bij Lviv op 150 kilometer van de Poolse grens wonen, dat daar bombardementen zijn en dat ze geregeld naar schuilkelders moeten. Het is winter en bar koud waardoor er een enorme nood is aan warme slaapzakken en slaapmatjes.” Wie slaapzakken, pampers, medicatie tegen koorts en pijn, babyvoeding, melkpoeder en andere verzorgingsproducten voor baby’s en kleine kinderen of kaarsen - omwille van de gebrekkige stroomtoevoer - wil schenken, mag die inleveren bij Olga en Dany aan de Reymeersstraat 64 in Lede op donderdag van 17 tot 22 uur, op zaterdag van 18 tot 22 uur of op zondag van 9 tot 11 uur. “Daarna vertrekt alles via Gent naar Oekraïne.”

Vlaams-Brabant

Marc Pairon (62) uit Humbeek bij Grimbergen kreeg de ingeving dat hij iets moest doén. Hij volgde zijn hart en reed in één ruk naar de Poolse grens om een moeder en haar dochter uit Kiev op te halen. “De Poolse douane is me voorgereden naar een winkelcentrum dat halsoverkop was leeggemaakt om vluchtelingen op te vangen. Het greep mij aan, hen daar apathisch in een stampvolle ruimte te zien zitten. Bed na bed na bed.”

Volledig scherm Marc Pairon uit Humbeek met Svetlana (50) en An (17), moeder en dochter uit Kiev die hij aan de Poolse grens heeft opgepikt en thuis onderdak zal geven © RV

Fabrieksarbeidster Svetlana (50) en haar 17-jarige dochter An zijn Kiev vijf dagen geleden ontvlucht, heeft Marc inmiddels begrepen. “Ze zijn getraumatiseerd door het oorlogsgeweld en hun vlucht. Ik heb hen foto’s van onze negen kinderen getoond, zodat ze begrijpen dat ze veilig zijn. Ik heb ook duidelijk gemaakt dat ik hen zal terugbrengen wanneer dat ze dat willen. Dit is geen druppel op een hete plaat. Het Oekraïense volk is bijzonder moedig. Die moed mogen wij niet beantwoorden door de andere kant op te kijken.”

Burgemeester van Steenokkerzeel, Kurt Ryon, zal zelf naar de grens van Oekraïne trekken om ingezamelde spullen te leveren. Volgende week donderdag kunnen inwoners spullen inleveren die de daaropvolgende nacht vertrekken richting het getroffen land. De burgemeester is zelf ook nauw betrokken bij het conflict in Oost-Europa, want zijn neef trouwt in de zomer met de Oekraïense Elena. Ook in Kiev stond een trouwfeest gepland. “Als je de beelden van ginder ziet, dan laat me dat niet onberoerd. Het conflict speelt zich bovendien niet ver van ons land af. Dan kan je toch niet niets doen?” Samen met kersvers schepen Hannelore Velaerts en Davy Vandersmissen, de zaakvoerder van Seno Events, zullen ze de spullen brengen.

Volledig scherm Afgelopen zomer trok een delegatie van Steenokkerzeel meermaals naar de Waalse gemeente Trooz. Ook burgemeester Kurt Ryon (uiterst rechts) zakte mee af naar Wallonië. © Gemeentebestuur Steenokkerzeel

Ook de Oekraïense Tatyana Ovchar (32) uit Ternat startte samen met Kevin Coppens, de beheerder van de Facebookgroep Leven in Ternat, een inzamelactie. Tatyana, die zeven jaar geleden naar België trok, heeft nog veel familie en vrienden die in het getroffen land wonen. “Mijn ouders zijn nu toevallig bij ons thuis”, zegt Tatyana. “Ze vertrokken enkele weken terug naar Italië en maakten een tussenstop bij ons. Ze kunnen op de kinderen letten tijdens de krokusvakantie terwijl ik en mijn man gaan werken. Maar of ze nu nog kunnen terugkeren, is een raadsel.”

Haar oproep in op Facebook kon al op veel positieve reacties en steunbetuigingen rekenen. “De mensen in Ternat zijn enorm vriendelijk en behulpzaam. Velen vragen hoe ze kunnen helpen en springen in de bres. Via mijn contactpersoon krijg ik lijsten door van de spullen die nodig zijn. Momenteel gaat het voornamelijk om kledij, medisch materiaal en babyspullen.” Wie spullen heeft kan terecht in in de Facebookgroep ‘Leven in Ternat’ om te bekijken wat er nodig is. Je kan Tatyana ook persoonlijk een berichtje sturen via Facebook Messenger of via haar e-mailadres tatyanaovcear@gmail.com.

Volledig scherm Tatyana Ovchar (32) uit Sint-Katherina-Lombeek bij de spullen die ze al mocht ontvangen of zelf heeft aangekocht. © Tom Vierendeels

Limburg

Marianne Batens (64) stelt haar vakantiewoning in het Franse Sannat, in de Limousin, ter beschikking. Eind vorig jaar verhuisde ze met haar man van Zonhoven naar Frankrijk. “Acht tot tien mensen uit Oekraïne mogen hier tot 10 mei gratis verblijven. Pas na 15 mei is ons huis verhuurd. Dat zijn toch 2,5 maanden dat we mensen kunnen helpen. Ik kan de vluchtelingen niet zelf ophalen, misschien wil iemand anders dat voor zijn rekening nemen?” Voor concrete afspraken, mail naar napoleoneke@live.be.

Volledig scherm Marianne Batens wil graag helpen, en zeker nadat ze op het nieuws zag dat een kind was omgekomen. © RV

Apotheek Wilderen in Sint-Truiden, op de Zoutleeuwsesteenweg 128, roept op om zoveel mogelijk medisch materiaal binnen te brengen. Concreet gaat het om kompressen, pleisters, ontsmettingsmiddel, windels en drukverbanden. Die wil het apotheekpersoneel via de Oekraïense gemeenschap tot in het oorlogsgebied brengen

