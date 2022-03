HELPOEKRAÏNE Al meer dan 3 miljoen euro voor Oekraïne 12-12 ingezameld, over heel Vlaanderen worden vluchtelingen opgevangen

We zamelen onder meer dekens en medicatie in, we hebben een burgemeester die met een hele lading naar de grens van het conflictgebied rijdt, een kunstenares die haar werken verkoopt om de opbrengst te schenken,... Oftewel: Vlaanderen zit allesbehalve stil nu Oekraïne alle hulp kan gebruiken. Wil jij ook je steen(tje) bijdragen? Wij lijsten hieronder op hoe en waar je dat kan doen.

ACTIE UITGELICHT:

Een tot keukenbus omgebouwde oude lijnbus, een project van Carlo Herpoel (58) uit Heule en zijn vzw Belgium Aid, rukt eind maart uit naar de grens met het door oorlog getroffen Oekraïne. Eerder voorzag de keukenbus al maaltijden voor 4.500 slachtoffers van de watersnood in de Ardennen. “We willen maandenlang voor oorlogsvluchtelingen koken maar we hebben financiële steun, bewaarbare voeding en vrijwilligers nodig om het project te doen slagen.”

Volledig scherm De keukenbus aan de slag in de Ardennen. Binnenkort trekt hij naar Oekraïne. © Henk Deleu

REGIONALE ACTIES

Antwerpen

Door de gangen van het Provinciaal Vormingscentrum Malle in Oostmalle lopen sinds zondag ook 64 Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Hun dankbaarheid voor bed, bad en brood is enorm. Zowel Hanna (21) als Pylyp (25) vluchtten weg van het Russisch regime richting Kiev. Ze weten als geen ander hoe onderdrukkend Poetin kan zijn. “In 2018 was ik nog eens op bezoek bij mijn ouders in de Krim. Toen ik Oekraïens aan het praten was, werd ik opgepakt door de politie. Vijf uur lang zat ik op het politiekantoor”, getuigt Pylyp. “De warme opvang verzacht onze pijn om de oorlog wel. We zijn zelfs gechoqueerd dat we hier in een vreemd land zó goed kunnen verblijven”, zegt Pylyp.

Volledig scherm Pylyp en Hanna in de eetruimte. © emz

Een groot deel van de familie van Roksolana Mendela uit ‘s-Gravenwezel (Schilde) beleeft momenteel bange oorlogstijden. Ze blijft evenwel niet bij de pakken zitten. “Ik besloot een inzamelactie te starten, waarvoor ik intussen samenwerk met de Oekraïense ambassade in Brussel. Van hen krijg ik een constant geüpdatete lijst van goederen die nodig zijn. Alles zamel ik in bij me thuis om het materiaal dan naar Brussels Expo te brengen, waar de ambassade alles stockeert.”

In sneltempo richten Koen Segers en Ayse Kahraman uit Sint-Amands het bijhuisje in hun tuin in om er Oekraïense vluchtelingen op te vangen. “Het hele dorp helpt mee klussen en meubilair uitzoeken. Ook de school vlakbij en onze huisarts houden zich klaar, we gaan deze mensen samen zo goed mogelijk ontvangen en helpen.”

“We hebben eerlijk gezegd geen moment getwijfeld om dit te doen, al weten we dat het vast nog moeilijk en zwaar gaat worden. Ik heb het dan niet over het praktische aspect - ieder heeft hier zijn eigen privéruimtes - maar wel om het emotionele. Wij kunnen ons niet inbeelden wat deze mensen hebben meegemaakt, misschien krijgen ze hier nog wel meer slecht nieuws van het thuisfront te verwerken. Maar we lossen die problemen op wanneer ze zich stellen, het belangrijkste is nu om allemaal samen het signaal te geven dat de Oekraïners hier meer dan welkom zijn.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Koen Segers richt een 'achterhuis' in voor vluchtelingen uit Oekraïne. © David Legreve

De Universiteit Antwerpen heeft een fonds opgericht om hulp en onderdak te bieden aan studenten, docenten en hun gezinnen. Studenten, medewerkers en alumni kunnen een gift overmaken, met de vermelding ‘Hulp Oekraïense universiteiten’. Er zal ook nood zijn aan goed gecoördineerde materiële en psychologische ondersteuning, zowel voor de vluchtelingen als voor diegenen die opvang bieden. Daarom wil de universiteit ook een eigen pool van vrijwilligers uitbouwen.

Stabroek heeft zich zaterdag van haar mooiste kant laten zien. Tientallen inwoners kwamen naar het gemeentehuis afgezakt om er goederen af te leveren voor Oekraïne. Vrijwilligers boden zich spontaan aan, de brandweer van Stabroek bood hulp, een landbouwer kwam met een grote kar aangereden om de goederen te vervoeren. “Dit doet enorm veel deugd”, klinkt het bij de organisatoren.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Aan ingezamelde spullen geen gebrek in Stabroek. © Klaas De Scheirder

De leden van serviceclub Ronde Tafel Geel hebben de handen in elkaar geslagen om veertig Oekraïense vrouwen en kinderen in veiligheid te brengen. De vriendin van lid Nick Meylemans is een Oekraïense. “Toen Rusland het land binnen viel, was dat een grote domper. Sindsdien staan we voortdurend in contact met familie en vrienden in Oekraïne om te zien hoe we hen kunnen helpen”, vertelt Nick.

De ploeg van Thuisverpleging Geert Mertens in Bornem zamelt dan weer zo veel mogelijk medisch materiaal in voor Oekraïne. “Wij zorgen er via Oekraïense contacten voor dat de spullen snel en veilig ter plaatse geraken”, zegt Geert Mertens. Wij verzamelen alle materiaal nu zaterdag tussen 14 en 17 uur in ons kantoor in de Stationsstraat 16 in Bornem. Wie daar niet geraakt, of grote hoeveelheden wil schenken, mag ons altijd contacteren op 0475/32.69.83. Wij komen het materiaal dan zelf oppikken.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ruben Nijs (links) en Jens De Ceuster van Ronde Tafel Geel bij een container met hulpgoederen. © Mine Dalemans

De serviceclub trekt eerst zo snel mogelijk met een bus vol hulpgoederen naar het land. “We bieden in België voor een veertigtal mensen - Oekraïense vrouwen en kinderen - opvang aan in woningen van leden van onze club. Een aantal leden heeft immers appartementen die momenteel leeg staan. Dat kan een tijdelijke oplossing bieden om die mensen in veiligheid te brengen en even een stabiel leven te geven”, zegt Frederic Van Aubel.

In Brasschaat kwam vier dagen geleden de 26-jarige Luiza Demianchuk vanuit Oekraïne aan. Ze verkeert nog steeds in shock. “Ik schrik nog altijd op wanneer straaljagers overvliegen”, zegt ze. Ze kan terecht bij het gezin van haar tante Olena. “We hebben de rest van de familie gevraagd mee te komen, maar die willen hun land blijven verdedigen. Dus nu voel ik me schuldig dat ik hier veilig zit, terwijl zij nog gevaar lopen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Luiza (links) vluchtte uit Oekraïne. Ze kan terecht in Brasschaat bij haar tante Olena, oom Xavier en nichtje Sophia. © emz

In Lier heeft de vzw Sociëteit van de Schaepshoofden een inzamelactie gestart voor Oekraïners die te lijden hebben onder de oorlog in hun land. Via Oleksandra Mazurok, de Oekraïense schoondochter van één van de leden, hebben de Schaepshoofden een rechtstreekse link met Oekraïne. “Mijn familie en vrienden in mijn thuisland beleven barre tijden, maar de solidariteit die ik in België voel, is hartverwarmend”, zegt Oleksandra. Een vriend uit Oekraïne liet weten dat er een grote nood is aan goederen als kledij, dekens, slaapzakken en luchtmatrassen. Daarmee kunnen vluchtelingen uit Oost-Oekraïne worden geholpen. Ook droge voeding is erg welkom, want verschillende winkels en distributiecentra werden plat gebombardeerd.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Babyspullen en medicamenten zijn hoogstnodig in Oekraïne. Kapster Katarina heeft de eerste hulpgoederen binnengekregen. © Klaas De Scheirder

Kapster Katarina Salabay (34) uit Antwerpen heeft veel familie en vrienden in Oekraïne en kon niet besluiteloos toekijken. De Antwerpse is op sociale media een hulpactie gestart. Vooral aan medicatie is grote nood. Deze week vertrekt een eerste hulptransport naar de Oekraïense grens. “We zamelen vooral medische spullen in: verbanden, spuiten, infusen, pijnstillers, paracetamol, isobetadine en bloedstelpende medicamenten. Ook alle kinderverzorging zoals luiers, natte doekjes of melkpoeder is welkom”, zegt Katarina.

Haar oproep om hulp krijgt weerklank op sociale media. Onder meer de bevriende acteur Matthias Schoenaerts deelde haar boodschap op Instagram. “Het voelt goed dat mensen ons niet aan ons lot overlaten. Ik dank iedereen die ons helpt en onze oproep mee verspreidt”, aldus Katarina. Alle hulp is welkom bij Studio Krollenbol, aan Park Spoor Noord, Hardenvoort 25 in Antwerpen. Contact via www.facebook.com/studiokrollenbol.

Ook DBT Logistics, een bedrijf uit Kalmthout, wil zijn steentje bijdragen: het laat toe dat vrachtwagenchauffeurs uit Oekraïne hun trucks veilig en gratis mogen parkeren op zijn terrein wanneer ze zelf naar het thuisfront willen terugkeren. “We willen de chauffeurs dan ook helpen naar Oekraïne te gaan indien nodig. Logistiek of eventueel zelfs financieel. Door ze op de trein naar Frankfurt te zetten bijvoorbeeld. We willen hen ook kosteloos naar de luchthaven brengen”, zegt bedrijfsleider Chris Delcroix.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Oleksandra Mazurok verzamelt samen met de Sociëteit van de Schaepshoofden spullen voor haar familie in de Oekraïne © David Legreve

Het ‘Oekraïne Project Edegem’ zet al 29 jaar lang sociale projecten op poten. Bezieler Lilliane Bollaerts (85) stuurt jaarlijks vijf camions met vijftien ton hulpmiddelen naar de armste gebieden. “In oorlogstijd focussen we ons natuurlijk meer op zaken zoals wondzorg, of medische hulp”, vertelt ze. “De focus ligt op pijnbestrijding: hoe kan een vrijwilliger voorkomen dat een been geamputeerd moet worden of hoe de gekwetste soldaten het beste helpen?” In de Antwerpse regio kunnen medische en hygiënische hulpgoederen op dinsdag tussen 9 en 12 uur en van 14 tot 17 uur naar De Burletlaan aan het Edegemse Fort V, tegenover huisnummer 175, worden gebracht.

Het Kapucijnenklooster in Meersel-Dreef vangt sinds donderdagnamiddag drie Oekraïense gezinnen op. De broeders doen een oproep aan kinderen uit het dorp om eventueel te komen spelen met de Oekraïense kinderen. “Het gaat om drie mama’s met hun kinderen die we opvangen”, zegt overste Kenny Brack. “De papa’s zijn in Oekraïne gebleven om hun land te verdedigen. De kinderen zijn twee meisjes van ongeveer 15 jaar oud, twee jongens van ongeveer vijf en twee kleine kindjes die net hun eerste pasjes kunnen zetten.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Liliane Bollaert (85) was de ster van een reportage gedraaid door Oekraïnse televisie: "Onze werking kreeg een grote onderscheiding, dankzij de vele vrijwilligers." © RV

Ook heel wat gemeenten roepen ondertussen de hulp van hun burgers in. Zo is er in Zandhoven een inzamelactie gestart en kunnen inwoners van Brasschaat, Mechelen en Zoersel die thuis een plekje vrij hebben zich melden bij de gemeente. De gemeente Brasschaat laat weten dat er momenteel al plaats is voor 93 Oekraïense vluchtelingen op 16 locaties.

West-Vlaanderen

De Oekraïense gemeenschap in Kortrijk slaat de handen in elkaar. De familie Schkilnyak haalt eigenhandig hun minder mobiele oma aan de grens met Roemenië op. “We willen haar hier bij ons, want ze is slecht te been. Anders raakt ze nooit op tijd weg als de oorlog ook in het westen van Oekraïne erger wordt” Binnenkort zal het gezin ook in een logeerkamer in hun woning in Bissegem een mama en haar dochtertje van 5 opvangen. Verder verzamelt de familie met hun vzw Save Ukraïne ook materiaal in. De solidariteit groeit snel. Zo schonk bakkerijspecialist Ranson uit Stasegem voor 18.000 euro aan gist, bloem, chocolade en noten.

Maya Vakar (36), haar vijf geadopteerde kinderen Dima (13), Yaroslav (10), Alina (9), Veniamin (4) en Anna (2), haar mama Valentina (65) en schoonmama vertrokken halsoverkop uit Vinnytsia. Haar man bleef achter, om er ook andere mensen te helpen vluchten. De familie zoekt nu een huisje in Kortrijk, om er tijdelijk te verblijven. “Het is heel raar om nu zelf hulp te krijgen, want eigenlijk helpen we het liefst van al zelf andere mensen”, zegt Maya. “De warme manier waarop we ontvangen zijn in Kortrijk - we zijn daar zeer dankbaar voor - houdt me recht.”

Volledig scherm We zien op de foto Maya Vakar (centraal), samen met haar mama en schoonmoeder en haar vijf geadopteerde kinderen, in Kortrijk. Rechts een beeld van de luchthaven in haar thuisstad Vinnytsia, die verwoest werd door raketten. © Henk Deleu/Reuters

Voor Valentyna Zhydkovuch (31) en haar zoontje Danyl (1,5) vormt het huis van wijlen Madeleine Wybo een welgekomen veilige haven na een helse vlucht van drie dagen. Brecht Warnez (CD&V), schepen in Wingene en Vlaams parlementslid, vangt twee Oekraïense gezinnen op in het huis van zijn overleden grootmoeder. “Mijn zoontje was bang. Het is een opluchting om hem terug zorgeloos te zien spelen”, vertelt Valentyna. Ze spreekt geen Engels, maar via tolk Irina doet ze haar verhaal.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Valentyna Zhydkovuch (31) en haar zoontje Danyl (1,5) in Wingene. © Maxime Petit

Teis De Greve (28) uit Kuurne zamelt samen met z’n vriendin Oksana (31) uit Ivano-Frankivsk geld in voor slaapzakken, generatoren en elektrische vuurtjes. “Oksana’s ooms en tantes, neven en nichten en haar vrienden wonen nog in Oekraïne. We maken ons terecht zorgen om hun welzijn, en zijn boos en bang tegelijk”, zegt Teis.

“De bedoeling is dat we de spullen in Hongarije aankopen, en die via transport naar de grens met Hongarije brengen. De organisatie Stan komt ze daar dan ophalen. Intussen staat de teller al op 11.000 euro. Zaterdag kon al een eerste lading met spullen vertrekken. Als het zo goed blijft gaan, gaan we ons werkgebied uitbreiden, in samenwerking met Stan. Zo kunnen ook vluchtelingen elders in het westen van Oekraïne geholpen worden. Ze moeten er vaak overnachten bij vriestemperaturen. Dankzij onze actie kunnen ze zich toch al wat beter verwarmen.”

Volledig scherm Teis De Greve (28) uit Kuurne is een inzamelactie gestart samen met zijn Oekraïense vriendin Oksana Savchuk (31). © De Greve

Chocolatier en tv-figuur Dominique Persoone uit Brugge verkoopt in zijn winkels in Brugge en Antwerpen blauwe en gele chocolade hartjes. De opbrengst schenkt hij aan SOS Kinderdorpen.

Volledig scherm Dominique Persoone met de hartjes voor Oekraïne. © Instagram

In Roeselare werden in het weekend van 5 en 6 maart op verschillende locaties spullen ingezameld. Zo ook aan De Spil. Vooral dekens, warme kledij, droge voeding en hygiënische producten waren nodig. “De beelden van de oorlog zijn hartverscheurend”, aldus stadsgenoot Michael Van Staey. “En dus proberen wij op deze manier de mensen ginder wat te helpen. Normaal zouden we een deel ervan naar de rommelmarkt brengen, maar door corona is dat er niet van gekomen. Maar we schenken ze nu met veel plezier.”

Volledig scherm De inzamelactie die Confortluxe aan De Spil in Roeselare voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne organiseerde was een succes. © vdi

In Oostende zijn Jeroen Bultinck (33) en Bohdana Balanda (30) al een hele week in de weer met het inzamelen van spullen voor Oekraïne. “De vele steun die we krijgen, is hartverwarmend”, zegt Bohdina, die zelf afkomstig is uit Oekraïne. “Elke dag probeer ik contact te krijgen met mijn familie en vrienden. Via hen weet ik ook wat ze daar nodig hebben. Zo hebben ze bijvoorbeeld nood aan tampons. Niet alleen voor de vrouwen, maar ook om bloedingen bij verwondingen te stoppen.” De spullen die het koppel inzamelt, worden naar een inzamelpunt in Brussel gebracht.

Ook stoere motards hebben een groot hart. Dat bewijzen ze bij Harley Davidson West Flanders langs de Kachtemsestraat in Roeselare, door een inzamelactie ten voordele van Oekraïne op te starten. “We zamelen medicijnen, zoals pijnstillers en houdbare voeding zoals cornflakes, koffie en pasta, maar ook babyproducten en items zoals lucifers, kaarsen, kleurboeken- en potloden, dekens en slaapzakken in”, vertelt zaakvoerder Wesley Mahieu. “Alles kan hier bij ons binnengebracht worden tot en met zaterdag 12 maart.”

Volledig scherm Harley Davidson West Flanders © Christophe Deconinck

Niets doen is ook voor Anna Spalek (34) uit Ieper geen optie. Zelf woonde ze samen met haar man Andre Spalek (42) en hun nu 10-jarig zoontje Jan in Sebastopol, de havenstad op de Krim aan de Zwarte Zee. De Russen annexeerden het schiereiland in 2014 en dat was voor Anna en haar gezin het moment om hun biezen te pakken. Haar ouders en vrienden wonen nog in het land dat door oorlog wordt geteisterd.

“Mijn landgenoten hebben hulp nodig”, zegt Anna. “Niet morgen of overmorgen, maar nu. Daarom doe ik een oproep naar hulpgoederen die via de ambassade in Brussel naar Oekraïne worden gebracht. We hebben vooral EHBO-spullen nodig, maar ook slaapzakken, zaklampen, powerbanken, thermisch ondergoed en dikke sokken. Daarnaast is er nood aan droog voedsel dat even kan worden bewaard, niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. Wie op de vlucht is, doet veelal de huisdieren mee.” Spullen afgeven kan onder meer bij het sociaal huis in Poperinge. Anna is te bereiken via haar Facebookpagina.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Anna Spalek uit Ieper met haar zoontje Jan. © RV

Bevriende koppels met Oekraïense roots uit Ruiselede en Tielt zijn een grote gezamenlijke steunactie op poten aan het zetten in de regio. De moeder, zus, tantes en nonkels van Lena Havrylyuk (50) wonen in de stad Kalynivka, op zo’n 200 kilometer ten westen van Kiev. “Elke dag opnieuw is het akelig afwachten wat er zal gebeuren”, vertelt ze. Lena en haar man Jo Boone sloegen de handen in elkaar met Galina Melnik en Franc Vanoost. Als alles goed gaat, zal er op 14 maart een groot konvooi met hulpgoederen naar Oekraïne trekken. Materiaal inleveren kan op zaterdag 12 maart van 9 tot 15 uur en op zondag 13 maart tussen 10 en 12 uur aan het oude arsenaal van Ruiselede in de Aalterstraat 22.

Anton (32) en Tania (33) Skorobogatov en hun amper anderhalve maand oude dochtertje Lilia arriveerden dit weekend in Brugge. Ze vonden er onderdak bij Danylo (31) en Angelika (29) De Decker, chef-kok uit Loehansk en schoonheidsspecialiste uit Kharkiv, met ondertussen een Belgisch paspoort en Belgische familienaam.

Het was een bericht op Instagram, waarin Danylo landgenoten hulp aanbood, dat hen bij toeval samenbracht in Brugge. “Wij zijn geen arme vluchtelingen, we willen alleen goede zorg voor onze dochter”, vertelt Anton, advocaat en CEO van een logistiek bedrijf met 132 medewerkers. Danylo treedt hem bij: “Hier in België kunnen we langs bij Kind en Gezin, bijvoorbeeld voor inentingen, maar waar moeten zij straks heen? Dat gaan we voor hen uitzoeken.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Vlnr.: Anton en Tania Skorobogatov, baby Lilia en Angelika en Danylo De Decker in Brugge. © Photo News

Blindenorganisatie Licht en Liefde uit Varsenare staat ook klaar om Oekraïense vluchtelingen van de nodige opvang te voorzien. Daarom stellen zij hun oude gebouw langs de Oudenburgweg ter beschikking, zodat 60 mensen toch een tijdelijke plaats hebben om te verblijven. “Werkelijk alles is er voorzien, van douches tot eetruimtes en andere faciliteiten”, zegt directeur Jan De Smedt. “Ons gebouw is ook aangepast aan blinden en slechtzienden. Voor hen zou dit een uitstekende opvangplaats zijn. We deden al een oproep naar buurtbewoners en rekenen op de solidariteit van Varsenare om de nodige materialen te voorzien. We maken ons sterk dat we zo alles rond kunnen krijgen”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Directeur Jan De Smedt bij het oude gebouw van Licht en Liefde. © Proot

Onder meer Ieper, Langemark-Poelkapelle, Oostende en Middelkerke zoeken mee opvangplaatsen voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Oostende voorziet een aantal opvangplaatsen in beheer van de stadsdiensten, maar lanceert ook een brede oproep naar huisvestingsmaatschappijen en de Oostendse bevolking. Nu hebben ze al een twintigtal plaatsen die hun deuren willen openhouden. Ook de gemeente Middelkerke roept z’n inwoners op om plek vrij te maken.

Jeroen Bultinck uit Oostende heeft samen met zijn Oekraïense vrouw een actie op poten gezet om materiaal in te zamelen. Ze zijn vooral op zoek naar voedsel met een lange houdbaarheidsdatum, maar ook medicatie en verzorgingsmiddelen zijn welkom. Ook slaapmateriaal als dekens, kussens en slaapzakken zijn welkom. Je kan Jeroen en zijn vrouw bereiken via de Facebookpagina van Jeroen.

Johan Degraeve (64) en Annelies De Gendt (64) uit Avelgem vangen sinds deze week de Oekraïense Irena op, met haar twee tienerdochters Julia en Anna. Hun echtgenoot en vader bleef achter in Oekraïne. “Waarom we dat doen? Nu onze kinderen het huis uit zijn, hebben we toch plaats over. De vraag is dus eerder: waarom zouden we het niet doen?”, zegt Johan.

Volledig scherm Johan Degraeve (64) en Annelies De Gendt (64) uit Avelgem vangen een Oekraïens gezin op. © Henk Deleu

Dat Johan en Annelies zich hebben opgegeven om vluchtelingen op te vangen, was voor hen een evidentie. “Wat die mensen daar meemaken, moet verschrikkelijk zijn. Wij hebben vier slaapkamers, en dus plaats genoeg voor een extra gezin. Akkoord, het is altijd wel een beetje een gok. Het kan zijn dat het niet goed klikt. Maar goed, je hoeft elkaar ook niet de hele tijd op te zoeken ook, als er niet echt een match is. Maar van zodra de dames aankwamen, voelden we dat het goed zat op dat vlak.”

Zetelfabriek Confortlux uit Wervik zet een inzamelactie op poten. “We hebben reeds tien jaar een nauwe samenwerking met een partner in de regio Lviv in Oekraïne”, aldus commercieel directeur Filip Van de Vyvere. “We kregen van hen de vraag voor specifieke levensnoodzakelijke goederen die daar moeilijk lokaal te vinden zijn. Zoals dekens, warme kledij, voedsel in blik of droge voeding, plooibedden, EHBO-materiaal, zaklampen, farmaceutische- en hygiëneartikelen. Maar ook vooral voor de kinderen pampers en babyvoeding.” Via hun eigen transportbedrijf brengen ze de goederen naar Oekraïne.

Draagconsulente Marlies Schoonbaert, die een praktijk heeft binnen Kids & Zoo in Waregem, zamelt samen met Kids & Zoo-trekker Kim Cannie draagzakken in voor Oekraïense vluchtelingen. Iedereen die er eentje over heeft in goeie staat, kan die binnenbrengen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Draagconsulente Marlies Schoonbaert en Kim Cannie zamelen in Waregem draagzakken in voor Oekraïense vluchtelingen. © Kids & Zoo

De leerlingen van de afdeling bakkerij van de Roeselaarse school MSKA gaan klaaskoeken bakken in de vorm van een hart. “Deze gaan we verkopen aan 1,5 euro per stuk. Per hart schenken we 1 euro aan SOS Kinderdorpen”, klinkt het bij de school. Bestellen kan via dit online bestelformulier. De bestellingen moeten ten laatste op woensdag 9 maart binnen zijn. Afhalen gebeurt op vrijdag 11 maart tussen 11.30 en 15.15 uur in De Krokant, de winkel van de bakkerijafdeling op campus Groenestraat.

De oorlog in Oekraïne laat ook het team van Radio Bingo niet koud. De Roeselaarse vrije radio, te beluisteren via 97.4 fm, zendt dan ook samen met andere Vlaamse radio’s de radiospot uit die een warme oproep doet om een bijdrage te storten voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne via Consortium 12-12. De zeven hulporganisaties die erin verenigd zijn, zullen de middelen inzetten waar ze het hardst nodig zijn. Een gift kan via BE 19 0000 0000 1212.

Oost-Vlaanderen

Koenraad en Nele uit Laarne hebben zelf 3 tieners in huis, maar aarzelden geen seconde om ook 6 Oekraïense vluchtelingen onderdak te bieden. “De nood is enorm hoog, en dit is nog maar het begin”, zegt Nele. “Wij wonen op een boerenhof, waar één van de gebouwen is ingericht als woning. We wonen er zelf niet meer, dus we dachten: ‘Waarom niet?’.” Het koppel wil ook anderen oproepen om hun deuren open te zetten: “Wie ruimte heeft: doe het gewoon. En wie geen ruimte heeft: er zijn nog zo veel andere manieren om te helpen. De verhalen zijn zo schrijnend, en de dankbaarheid zo groot.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Nele Van Damme en Koenraad Belsack: "Als je de ruimte hebt, aarzel niet, de nood is hoog" © RV

Tattooartiest Escobar uit Temse verzamelde intussen al meer dan honderd mensen in een WhatsApp-groep. Ze vullen kleine busjes met hulpgoederen én brengen met dezelfde voertuigen vluchtelingen naar ons land. “Steun is nog altijd welkom. We kunnen vooral busjes gebruiken en een bijdrage in de kosten voor de benzine.”

Jessica Van Verdegem, de fotografe van Fotografie Vergauwe uit Eeklo, start samen met haar man Stijn Laureys en enkele vrienden, een grote inzamelactie voor Oekraïne. Eind deze week trekken ze samen met fotograaf Gino Vergauwe naar Polen om daar hulpgoederen af te geven. Rotary Maldegem springt mee op de kar, maar ook jij kan deze week nog helpen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jessica Verdegem en haar man Stijn Laureys. © Jessica Fotografie Vergauwe

Voetbalclub KAA Gent springt op de kar. Met spelers als Roman Bezus (die afgelopen zondag tegen Zulte-Waregem nog het winnende doelpunt scoorde in blessuretijd), Yaremchuk en Plastun voelt de club zich ook persoonlijk betrokken. Aan de fans werd gevraagd om zondagavond medisch materiaal mee te brengen naar het stadion. En dat gebeurde massaal. Heel wat fans ruilden ook hun klassieke blauw-witte outfit voor een blauw-gele.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Roman Bezus nam het applaus na zijn winning goal in ontvangst met een Oekraïnse vlag rond de schouders © BELGA

De golf aan solidariteit voor Oekraïne heeft ook het S.M.A.K. bereikt. Het museum voor hedendaagse kunst vormde een van haar zalen om tot een depot. De Gentenaars vonden gemakkelijk de weg met hun spullen.

Dierenliefhebster Suzy Eykens uit Stekene vertrekt in de week van 7 maart met een konvooi richting Oekraïne. Dat is nu al goed voor zeker vier bestelwagens vol honden- en kattenvoeding. Maar ook hulpgoederen voor vluchtelingen gaan mee.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Eén van de bestelwagens in Stekene wordt gevuld met dierenvoeding. © rv

Stadsbeiaardier Lorenz Meulenbroek uit Dendermonde speelt dit weekend enkel nog maar vredesliedjes en Oekraïense volksliederen om het land te steunen. Daarmee sluit hij aan bij een initiatief van beiaardiers wereldwijd. “Op deze manier kunnen wij ook een signaal geven.”

Zaterdagavond vertrekken Gentse horecamannen Christophe Van Alboom van Paradijs van Wenemaar op het Veerleplein en André Kibkalov van de Zwarte Zee aan de Graslei naar de Oekraïense grens in Polen, met minstens zes bestelwagens vol hulpgoederen. De familie van André woont nog in Oekraïne, hij weet wat de oorlog met hen doet. “Via mijn zoon, die nabij de Poolse grens verblijft, weet ik exact wat de mensen daar nodig hebben, waar het naartoe moet, en hoe we het daar kunnen krijgen. We staan in contact met humanitaire hulpdiensten daar”, zegt André Kibkalov.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kristof en Andre van 't Paradijs van Wenemaar en van De Zwarte Zee uit Gent verzamelen hulpgoederen voor Oekraïne. © Wannes Nimmegeers

Iedereen die nuttig materiaal heeft, zoals EHBO-kistjes, maar ook thermisch ondergoed, hygiëneproducten en babyvoeding, kan dat voor zaterdagmiddag brengen naar de loods in Evergem waar Christophe en André alles inzamelen. Wie gerief wil brengen, steekt dat liefst al in kartonnen dozen, waarop duidelijk staat wat erin zit. Adres: Finlandstraat 4 in Evergem. Meer info bij Christophe op 0495/80.80.70.

Marisha Kuzmiankova en Monika Studnicka baten samen lingeriewinkel Talio uit in Aalst. Monika is van Poolse afkomst en Marisha komt oorspronkelijk uit Wit-Rusland. “Ik zit dezer dagen vaak in tranen naar de beelden te kijken”, zegt Monika. “Wij wonen al heel lang in België, maar alles wat daar gebeurt, raakt ons heel diep.”

Monika en Marisha werken samen met een Poolstalige organisatie die actief is in België. “Zij organiseren een inzamelingsactie. Wij verzamelen vooral voeding in blik of met een lange houdbaarheidsdatum. Voorts zijn ook poedermelk voor kinderen en babyvoeding in potjes nodig, net als spullen voor persoonlijke hygiëne en medisch materiaal. Zaterdagavond gaat alles naar het centrale inzamelingspunt in Brussel en van daar richting Polen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Marhisha van lingeriewinkel Talio in Aalst. © JP Swirko

Ondernemer en tribunebouwer Ivan Desmet heeft langs moederszijde familie wonen in de fel belaagde stad Charkiv in het noordoosten van Oekraïne. Hij staat klaar om ze op te halen aan de grens met Polen.

Wat doe je als kunstenares als er plots een oorlog uitbreekt in jouw thuisland? Meteen al jouw werk te koop zetten en de opbrengst wegschenken, dacht de Oekraïense Iryna Akimova (47) uit Gent, maar met een atelier in Ursel. De dame, bekend om haar ‘kettingzaagkunst’, wil met het geld de strijdkrachten medisch ondersteunen. In de sculpturen kruipt vaak weken werk. Toch staan ze nu allemaal te koop, net als haar schilderijen. “Mijn landgenoten kunnen het geld beter gebruiken dan ik”, aldus Iryna. “Nooit had ik gedacht dat het in Oekraïne écht tot een oorlog zou komen, maar nu is het dan toch zover. De stad waar ik vandaan kom, Melitopol, is zelfs al in Russische handen.”

Geïnteresseerd? Iryna stelt haar werken tentoon in de Keigatstraat 13, 9910 Ursel. Best vooraf even bellen op 0471/26.30.78. Meer info: www.artistyle.org.

Volledig scherm Iryna Akimova is een Russischtalige Oekraïnse. “Poetin voert zijn strijd zogezegd voor ons. Maar ik noch mijn familie hebben ons ooit bedreigd gevoeld in ons land.” © Cedric Matthys

Oekraïeners die in Gent wonen, hebben een hulpactie op poten gezet voor hun thuisland en roepen hun stadsgenoten op om bij te dragen. In de kerk in de Sleepstraat wordt al het materiaal verzameld. De eerste lading is intussen vertrokken naar Oekraïne, woensdag volgt al een tweede. “We hebben vooral medicijnen nodig, maar ook warme kledij, ook voor kinderen, en eten dat niet kan bederven”, zegt Aurelio Léchère Perricat.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm In de Oekraïense Grieks-Orthodoxe kerk in de Sint-Salvatorstraat in Gent wordt een inzamelactie gehouden. © Wannes Nimmegeers

Buren van het Oekraïense gezin van Natalia Kharyuk in Stekene kwamen al massaal medicatie, verband, kledij en babyvoeding brengen. Alles ligt klaar om woensdag met de aanhangwagen naar de Oekraïense ambassade in Brussel gebracht te worden. Van daaruit wordt het verscheept naar het oorlogsgebied. “We hebben nog heel veel familie in het noorden van Oekraïne, maar die kunnen we niet meer bereiken. De steden waar ze wonen zijn allemaal ingenomen door de Russen. We weten niet hoe het met hen gesteld is. Wel zijn we heel dankbaar voor alle hulp.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Natalia Kharyuk uit Stekene toont de hulpgoederen die ze al inzamelde voor de oorlogsslachtoffers in haar thuisland. © bfs

Vanuit Zwijndrecht is intussen een grote vracht aan medisch materiaal vertrokken naar het front. Het gaat om een schenking van Event Medical Team, een bedrijf dat EHBO op evenementen aanbiedt. “Het gaat om een lokaal initiatief van iemand uit onze gemeente die familie heeft in Oekraïne”, legt zaakvoerder Manuel Palinckx uit. “We zijn meteen gaan kijken in onze voorraad materiaal.” Event Medical Team schenkt twee beademingsapparaten, tourniquets, militaire snelverbanden, beademingsballonnen, stethoscopen, speciale windels, halskragen, infusen en een draagberrie. “Met dit materiaal kunnen we toch een steentje bijdragen om de vele gewonden in Oekraïne te helpen verzorgen.”

In Lokeren zet confiserie Trefin, bekend van de Hartmint-muntjes, een inzamelactie op poten voor de burgers van Oekraïne. Weldoeners kunnen eten (met een langere houdbaarheidsdatum), verzorgingsproducten zoals pampers, verband of wc-papier aanleveren, net zoals nuttige hulpgoederen waaronder batterijen, kaarsen of zaklampen. Producten worden best aangeleverd in karton of op pallet zodat ze makkelijk en vlot gestockeerd kunnen worden.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Event Medical Team schenkt een karrenvracht aan medisch materiaal. © rv

Ondernemers Tino De Zutter en Els Dhaeze stellen hun grote loods in Zelzate ter beschikking als verzamelpunt voor hulpgoederen voor Oekraïne. “Een van mijn ex-werknemers is uit Oekraïne", zegt Tino. “Via hem weet ik welke goederen ze daar nodig hebben. Het gaat onder andere om medicijnen, warme kleding, dekens, niet-bederfbare voedingswaren, luiers, babyverzorging... Momenteel zijn we via onze contacten ter plaatse nog aan het zoeken naar een betrouwbare partner om de goederen te kunnen leveren.”

Volledig scherm Dany Polspoel en Olga Bodrova uit Lede kregen alvast een eerste hulpgoederen van buurman Kenny Wannin en zoontje Sep. © Koen Moreau

De Russisch-Oekraïense Olga Bodrova (43), die sinds 2001 in ons land woont, uit Lede is een inzamelactie gestart. “Ik hoorde van mijn zus, neef en tante, die in Rivne bij Lviv op 150 kilometer van de Poolse grens wonen, dat daar bombardementen zijn en dat ze geregeld naar schuilkelders moeten. Het is winter en bar koud waardoor er een enorme nood is aan warme slaapzakken en slaapmatjes.” Wie slaapzakken, pampers, medicatie tegen koorts en pijn, babyvoeding, melkpoeder en andere verzorgingsproducten voor baby’s en kleine kinderen of kaarsen - omwille van de gebrekkige stroomtoevoer - wil schenken, mag die inleveren bij Olga en Dany aan de Reymeersstraat 64 in Lede op donderdag van 17 tot 22 uur, op zaterdag van 18 tot 22 uur of op zondag van 9 tot 11 uur. “Daarna vertrekt alles via Gent naar Oekraïne.”

Depot, de hotspot, zomer- en winterbar voor de jeugd aan de Tragelweg in Wetteren, wordt deze maand omgevormd tot een depot voor hulpgoederen voor Oekraïne. Gosia Janicka, die een Oekraiënse vader en een Poolse moeder heeft, startte er samen met vrijwilligers een inzamelpunt. Ze woont vandaag veilig en wel in Serskamp, maar vindt het haar plicht om ‘haar’ mensen te helpen in de strijd tegen Rusland. Ze krijgt steun van Wesley Poelman en Christine Paepe, vrienden en beide werknemers van het lokaal bestuur van Wetteren. Samen starten ze een inzamelactie naar voedsel in blik, babyartikelen en medicijnen. Goederen zijn welkom vandaag tot 19 uur, vrijdag van 13 tot 15 uur en van 18 tot 20 uur, zaterdag 14 tot 18 uur en zondag van 10 tot 12 uur. Nadien kan je info volgen op de Facebookpagina Inzamelpunt Oekraïne Wetteren.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Julia en Jos (rechts op de foto) uit Denderhoutem bij de spullen die Katrien en Therese al kwamen brengen voor de steunactie voor Oekraïne. © Claudia Van den Houte

Jos Vereecken (75) en Julia Ulitina (27) uit Denderhoutem zijn samen een inzamelactie gestart voor de mensen in Oekraïne. Julia is Oekraïens, maar verblijft sinds vier jaar in België. “Mijn ouders, grootouders, nichtjes... wonen nog steeds in Oekraïne”, vertelt Julia. “Bijna heel mijn familie woont er nog. Alleen mijn broer woont ook in België.” Komende zaterdag 5 maart kan iedereen tussen 10 uur en 12 uur warme kledij, droge voeding, voeding met een lange houdbaarheidsdatum, conserven, koekjes, pasta, toiletgerief,... en meer komen binnenbrengen in het KSA-lokaal in de Nieuwstraat 8 in Denderhoutem. Alles wordt met vrachtwagens opgehaald en naar Oekraïne gebracht.

Vlaams-Brabant

De ene dag bereid je samen met je verloofde je huwelijk voor. De volgende dag wordt je moederland aangevallen door een vreemde mogendheid en moet je je minderjarige broer gaan oppikken aan de grens. Het overkwam Olena Tkachenko (28) en David Kustermans (32) uit Leuven. “Je vergeet dat je het koud hebt. Je bidt enkel dat je je broer terugziet.” De broers besloten de trek naar de grens zelf te wagen. In vogelvlucht is dat 600 kilometer ver, maar de oorlogsomstandigheden dwongen hen het dubbele af te leggen. Omdat ook Denis dienstplichtig is, mag hij de grens niet oversteken. Geen eenvoudige klus voor een puber alleen. “Om 5 uur ’s morgens kreeg ik telefoon van mijn broer. ‘Ga nu naar de grens met Polen om Yehor op te pikken.’”

Plotseling vangt het pas verloofde koppel een oorlogsvluchteling op. Nota bene haar eigen broer. “Yehor is een held. Hij is nog maar zestien en hij heeft al die dingen gedaan en meegemaakt. Onlangs waren er beelden op het nieuws van bombardementen in Kiev, vlakbij waar mijn vader zich bevindt. Ik begon helemaal te trillen, maar mijn kleine broer hield me recht.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm David ging samen met zijn Oekraïense vriendin haar broer zoeken aan de grens. © Vertommen

An Andries uit het Vlaams-Brabantse Wijgmaal zamelt specifieke hulpgoederen in voor baby’s en hun mama’s. “Rompertjes, luiers,... Ze hebben het allemaal nodig”, vertelt ze. “Maar ook zuiver medisch materiaal, zoals pijnstillers en antibiotica zijn meer dan welkom.” An vond intussen al de nodige hulp om de spullen in Oekraïne te krijgen. Nog tot en met woensdag zijn spullen bij haar thuis in Wijgmaal welkom.

Kateryna Maksiutina (32), een Merchtemse van Oekraïense afkomst, en haar man Wim Van de Genachte (43) willen dit weekend met twee bussen vluchtelingen oppikken in Polen. Zij is intussen al ter plaatse, terwijl hij alles in ons land regelt. “Maar het is daar enorm chaotisch en ze verliezen veel tijd.” Gelukkig kan het koppel ook op bijstand van de gemeente Merchtem rekenen.

Ook de Oekraïense Tatyana Ovchar (32) uit Ternat startte samen met Kevin Coppens, de beheerder van de Facebookgroep Leven in Ternat, een inzamelactie. Tatyana, die zeven jaar geleden naar België trok, heeft nog veel familie en vrienden die in het getroffen land wonen. “Mijn ouders zijn nu toevallig bij ons thuis”, zegt Tatyana. “Ze vertrokken enkele weken terug naar Italië en maakten een tussenstop bij ons. Ze kunnen op de kinderen letten tijdens de krokusvakantie terwijl ik en mijn man gaan werken. Maar of ze nu nog kunnen terugkeren, is een raadsel.”

Haar oproep op Facebook kon al op veel positieve reacties en steunbetuigingen rekenen. “De mensen in Ternat zijn enorm vriendelijk en behulpzaam. Velen vragen hoe ze kunnen helpen en springen in de bres. Via mijn contactpersoon krijg ik lijsten door van de spullen die nodig zijn. Momenteel gaat het voornamelijk om kledij, medisch materiaal en babyspullen.” Wie spullen heeft kan terecht in in de Facebookgroep ‘Leven in Ternat’ om te bekijken wat er nodig is. Je kan Tatyana ook persoonlijk een berichtje sturen via Facebook Messenger of via haar e-mailadres tatyanaovcear@gmail.com.

Marc Pairon (62) uit Humbeek bij Grimbergen kreeg de ingeving dat hij iets moest doén. Hij volgde zijn hart en reed in één ruk naar de Poolse grens om een moeder en haar dochter uit Kiev op te halen. “De Poolse douane is me voorgereden naar een winkelcentrum dat halsoverkop was leeggemaakt om vluchtelingen op te vangen. Het greep mij aan, hen daar apathisch in een stampvolle ruimte te zien zitten. Bed na bed na bed.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Marc Pairon uit Humbeek met Svetlana (50) en An (17), moeder en dochter uit Kiev die hij aan de Poolse grens heeft opgepikt en thuis onderdak zal geven © RV

Burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon zal zelf naar de grens van Oekraïne trekken om ingezamelde spullen te leveren. Volgende week donderdag kunnen inwoners spullen inleveren die de daaropvolgende nacht vertrekken richting het getroffen land. De burgemeester is zelf ook nauw betrokken bij het conflict in Oost-Europa, want zijn neef trouwt in de zomer met de Oekraïense Elena. Ook in Kiev stond een trouwfeest gepland. “Als je de beelden van ginder ziet, dan laat me dat niet onberoerd. Het conflict speelt zich bovendien niet ver van ons land af. Dan kan je toch niet niets doen?” Samen met kersvers schepen Hannelore Velaerts en Davy Vandersmissen, de zaakvoerder van Seno Events, zullen ze de spullen brengen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Afgelopen zomer trok een delegatie van Steenokkerzeel meermaals naar de Waalse gemeente Trooz. Ook burgemeester Kurt Ryon (uiterst rechts) zakte mee af naar Wallonië. © Gemeentebestuur Steenokkerzeel

Fabrieksarbeidster Svetlana (50) en haar 17-jarige dochter An zijn Kiev vijf dagen geleden ontvlucht, heeft Marc inmiddels begrepen. “Ze zijn getraumatiseerd door het oorlogsgeweld en hun vlucht. Ik heb hen foto’s van onze negen kinderen getoond, zodat ze begrijpen dat ze veilig zijn. Ik heb ook duidelijk gemaakt dat ik hen zal terugbrengen wanneer dat ze dat willen. Dit is geen druppel op een hete plaat. Het Oekraïense volk is bijzonder moedig. Die moed mogen wij niet beantwoorden door de andere kant op te kijken.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Steven De Loof uit Sint-Katherina-Lombeek trekt zondag met zijn Ford Focus naar Polen om daar vluchtelingen op te pikken. © Tom Vierendeels

Steven De Loof (36), vooral gekend als uitbater van café De Nachtmis in Sint-Katherina-Lombeek, trekt zondag met zijn Ford Focus naar de grens met Oekraïne. Bedoeling is om vluchtelingen op te pikken en over te brengen naar ons land of Duitsland. De koffer van zijn Focus zal hij volsteken met hulpgoederen die mensen al kwamen afleveren in het café. “Daarnaast zamel ik ook geld in, voornamelijk om mijn brandstof te bekostigen. Verblijf en eten onderweg betaal ik zelf. Maar misschien zal ik met de vluchtelingen onderweg even moeten overnachten ergens en dan zal het geld daar ook voor dienen.” Spullen kunnen in het café (Kerkstraat 9, Sint-Katherine-Lombeek) worden afgegeven, terwijl giften overgeschreven worden naar zijn persoonlijk rekeningnummer BE58 0015 6664 5279.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Tatyana Ovchar (32) uit Sint-Katherina-Lombeek bij de spullen die ze al mocht ontvangen of zelf heeft aangekocht. © Tom Vierendeels

Limburg

Marianne Batens (64) stelt haar vakantiewoning in het Franse Sannat, in de Limousin, ter beschikking. Eind vorig jaar verhuisde ze met haar man van Zonhoven naar Frankrijk. “Acht tot tien mensen uit Oekraïne mogen hier tot 10 mei gratis verblijven. Pas na 15 mei is ons huis verhuurd. Dat zijn toch 2,5 maanden dat we mensen kunnen helpen. Ik kan de vluchtelingen niet zelf ophalen, misschien wil iemand anders dat voor zijn rekening nemen?” Voor concrete afspraken, mail naar napoleoneke@live.be.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Marianne Batens wil graag helpen, en zeker nadat ze op het nieuws zag dat een kind was omgekomen. © RV

Apotheek Wilderen in Sint-Truiden, op de Zoutleeuwsesteenweg 128, roept op om zoveel mogelijk medisch materiaal binnen te brengen. Concreet gaat het om kompressen, pleisters, ontsmettingsmiddel, windels en drukverbanden. Die wil het apotheekpersoneel via de Oekraïense gemeenschap tot in het oorlogsgebied brengen

NATIONALE ACTIES:

Consortium 12-12

VRT, DPG Media en SBS zetten samen hun schouders onder de steunactie van Consortium 12-12 voor Oekraïne. De televisie- en radiozenders zullen vanaf 3 maart een spotje van 30 seconden uitzenden. Daarmee roepen de mediabedrijven op om te storten voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Wil jij je steentje bijdragen? Steunen kan via het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Oekraïne 12-12 roept iedereen op om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne financieel te steunen © Oekraïne 12-12

Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen was al actief in de conflictzones in het oosten van Oekraïne, maar heeft zijn activiteiten moeten stopzetten omwille van de invasie. Nu staan de teams van AZG klaar om hulp te bieden aan de Oekraïense vluchtelingen, en maken ze medische kits klaar voor verzending. Om ze te helpen, kan je een bedrag storten via de website van Artsen Zonder Grenzen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een man draagt een doos met voedsel en hygiënische producten tijdens een uitdeling van humanitaire hulp van het Rode Kruis in Donetsk, Oekraïne. © REUTERS

VN-Vluchtelingenorganisatie

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties biedt noodopvang, noodhulpgoederen en gezondheidszorg aan Oekraïners die hun land noodgedwongen moesten ontvluchten. Stuur via hun website een bedrag om de gevluchte Oekraïners te helpen.

SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen ondersteunt al 20 jaar kinderen en families in moeilijkheden in Oekraïne. Vooral in de regio Loehansk in het oosten staan deze families al vele jaren zwaar onder druk door het aanslepend geweld. De escalatie tot een regelrechte oorlog brengt nu honderdduizenden kinderen en families in gevaar. Noodhulp aan families op de vlucht steunen kan via deze website.

LEES OOK: