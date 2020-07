De Kringwinkel Gesponsorde inhoud Hello zomerbubbel: tover je tuin om tot dé ideale hang-out voor tieners Aangeboden door De Kringwinkel

07 juli 2020

08u00 0 Zomer 2020 ziet er voor tieners heel anders uit dan ze gewend zijn. Bye bye festivals, parkevenementen en openluchtfeesten, hello zomerbubbel! Maar dat hoeft de pret niet te bederven. Erika De Clercq (45) toverde haar tuin om tot dé ideale hang-out voor haar tieners en hun vrienden. Een win-win: de jeugd heeft een plek om samen te hokken terwijl mama en papa in huis van wat rust genieten.

Met twee tieners in huis en een zomer die er nét iets anders uit zal zien, besloot Erika om het vakantiegevoel naar eigen tuin te halen. ‘We hebben een bescheiden stadstuin, maar die bleek toch ruim genoeg om er een gezellige zomercamping van te maken. Een loungeplek op tienermaat leek me een tof idee nu onze zonen meer dan ooit tijd in eigen tuin zullen doorbrengen. Van dat jonge volkje in huis kan ik echt genieten. En met de leuke chillplek in onze tuin worden die avonden onder vrienden voortaan nog leuker.’

Op tienermaat

‘Bij het decoreren vertrek ik altijd van één bijzonder eye-catcher, in dit geval de felblauwe loungestoel. Hij past trouwens perfect bij onze eigen terrasmeubelen.’ Verder hield Erika vooral rekening met de noden van haar zonen. ‘Pubers houden niet van stijve stoelen. Ze installeren zich liever op een poefje of wat losse kussens op de grond. Een grappige picknicktafel met parasol, een bijzettafeltje, wat accessoires met hier en daar een streepje blauw en een paar tapijten maken het campinggevoel compleet. Ik heb bewust voor een mix van kleine tapijten gekozen: makkelijker op te bergen dan een groot exemplaar en goed voor een tof patchwork-effect. Ook de tent kon ik niet laten liggen. Mijn scoutsgenen hebben m’n zonen niet meegekregen, maar een nachtje in de tent vinden ze wel helemaal geweldig. Net als hun vrienden!’

Kringloopgeluk

Erika vond al haar ‘camping mama’ spullen bij De Kringwinkel voor amper 120 euro. ‘Wie zoekt en snuistert, vindt er gegarandeerd echte pareltjes. Ik hou ook van het duurzaamheidsverhaal en kies enkel spullen die bij ons een tweede leven kunnen krijgen. Zo sprokkelde ik intussen een indrukwekkende collectie glazen en kommetjes bij elkaar: ideaal voor feestjes. De blauwe wereldbol verhuist trouwens binnenkort mee naar het studentenkot van de oudste. En aan de gezelschapsspellen - in de mooiste retrodozen!- beleven we gegarandeerd nog jarenlang plezier. Nostalgie voor mij, nieuw en verrassend voor de kinderen.’ Als kers op de taart mocht ook een waterpartij niet ontbreken. ‘Geen fancy zwembad maar een zelfgemaakte douche die voor verfrissing zorgt! Klein of groot: water staat altijd garant voor zomerpret. Douchegel en handdoeken hangen binnen handbereik in een plastic flessenkrat. Handig! Laat maar komen, die heerlijke zomer. Wij zijn er klaar voor!’

Must-haves voor een zomercamping in eigen tuin:

Felblauwe loungestoel:

Lederen poef:

Plooibare picknicktafel:

Geruite parasol:

Mid-century bijzettafel:

Perzisch tapijt:

Schapenvel:

Pop-up tent:

Gekleurde glazen:

Chipsmandjes:

Lichtgevende wereldbol:

Retro gezelschapsspellen:

Gietertje:

Flessenhouder:

Kleurrijke kussentjes:

Opbergmandje:

Voetbal:

Gekleurde dekentjes

Badmintonset:

Feestvlaggetjes:

Transparante vaas:

Lederen chapeau met dobbelstenen:

Porseleinen hondje:

Tuinkabouter:

Tuinkikker:

Strips:

