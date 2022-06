Heksenstoet verliest boegbeeld en oudste medewerker Aimé Baert (94): “De Heksenstoet was een deel van zijn leven”

BESELAREIn het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Aimé Baert (94) uit Beselare overleden. Hij was een icoon van de folkloristische Heksenstoet en de oudste medewerker. Hij was er al sedert 1959 bij. “Aimé ontfermde zich vooral over de opbouw van de wagens en de reuzinnen”, zegt voorzitter Charles Bayaert van de vzw Heksenstoet Beselare. “De Heksenstoet was een deel van zijn leven.”

In de bibliotheek van Zonnebeke kreeg Aimé Baert in 2008 de cultuurtrofee. Aimé behoorde tot de stichters van het Heksencomité, dat eerst jaarlijks en door de jaren heen uiteindelijk tweejaarlijks de Heksenstoet organiseert. De cultuurtrofee werd toegekend door de cultuurraad van Zonnebeke. “Het doet deugd dat ik op mijn ‘oude dag’ nog gerespecteerd wordt”, liet Aimé zich tijdens de huldiging ontvallen.

Aimé Baert woonde in de Dadizelestraat, vlakbij de gewezen jongensschool. Zonder twijfel was hij een icoon van de Hekesenstoet. “Hij was er van de eerste jaren bij”, zegt Charles Bayart. “Aimé is altijd bestuurslid geweest. Ondanks zijn hoge leeftijd was hij nog altijd begaan met de Heksenstoet.”

“In de loods achter zijn woning staat niks meer van de Heksenstoet. Alles is nu gecentraliseerd in een loods die we huren in de Klokhofstraat. Die loods staat dankzij onze medewerkers prachtig in orde en we beschikken daar ook over een werkplaats.”

De laatste editie van de Heksenstoet was eind juli 2019, toen goed voor maar liefst zo’n 30.000 bezoekers. Begin dit jaar beslisten de organisatoren om de Heksenstoet na het uitstel in 2021 nogmaals uit te stellen omdat er toen geen duidelijkheid was over de coronamaatregelen. De volgende Heksenstoet is eind juli volgend jaar. “Aimé hoopte natuurlijk nog eens de stoet te zien”, zegt Bayart. “Een paar weken geleden is hij nog in onze loods geweest en zag ik hem nog rondrijden in zijn auto.”

Aimé werd geboren in Passendale. Hij was de echtgenoot van Nelly Duthoy en de vader van twee zonen Philippe (Beselare) en Lieven (Wervik). Daarnaast zijn er drie kleinkinderen. Aimé was vroeger vertegenwoordiger en verkocht vrachtwagens van het merk Volvo. Zijn zoon Philippe was destijds ondervoorzitter van de vzw Heksenstoet en werkt nu mee met de werkgroep sponsoring.

Het afscheid vindt plaats in de aula van Uitvaartzorg Leo langs de Dikkebusseweg in Ieper op donderdag 30 juni om 10.30 uur. Een stil moment bij Aimé is mogelijk tot en met woensdag van 15 tot 18 uur.

Ondertussen zijn de voorbereidingen van de komende Heksenstoet al volop bezig. “Eind augustus organiseren we in de loods voor al onze medewerkers een kick-off feest om hen te motiveren voor de komende editie” zegt Charles Bayart.

