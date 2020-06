Zware brand die drie appartementen vernielde is aangestoken: Bewoner (43) opgesloten in gevangenis Tim Van Der Zeypen

29 juni 2020

14u30 0 Heist-Op-Den-Berg De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 43-jarige man opgesloten in de gevangenis. Hij wordt verdacht van brandstichting in een bewoond pand. De brand in het appartementsgebouw langs de Halaarstraat in Itegem (Heist-op-den-Berg) dateert van afgelopen weekend. Het vuur woedde zo hevig dat naast zijn duplex ook nog twee andere flats onbewoonbaar werden verklaard.

De veertiger verscheen in de loop van maandagvoormiddag voor de onderzoeksrechter. “Hij werd aangehouden”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Dit op verdenking van brandstichting in een bewoond pand.” In de nacht van zaterdag op zondag, omstreeks 4.00 uur, zou hij brand hebben gesticht in zijn duplexappartement. Naar verluidt werd er een fles met benzine in zijn appartement aangetroffen.

Verder zou hij na de brandstichting ook zelf op de deuren van zijn buren zijn gaan aankloppen om de brand te melden. Dit allemaal terwijl een andere buurtbewoonster in de straat de hulpdiensten verwittigde. Zij was wakker geschrokken door schreeuwende kinderen. “Zij vluchtten op de moment het appartement van de buren naar buiten”, klinkt het. “Omwille van de hevig rookontwikkeling moesten ook wij ons huis verlaten. We brachten onze kinderen in veiligheid, sloten de deuren en verlieten het pand.”

Iedereen geraakte uiteindelijk tijdig uit de woningen en niemand raakte gewond. De brandweer was bijzonder snel ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. Ondanks het bij hun aankomst om een uitslaande brand ging waarbij de vlammen metershoog reikten. De schade aan de appartementen is zeer groot. De duplex waar de brand was ontstaan is volledig vernield, ook twee andere appartementen liepen aanzienlijke rook- en waterschade op.

Verdachte brand

Na de bluswerken bleek het dus al snel om een verdachte brand te gaan en werd de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket ingelicht. Die laatste stuurde een branddeskundige en het labo van de federale politie ter plaatse. Inmiddels kan het parket bevestigen dat de brand in het appartement volgens de eerste vaststellingen werd aangestoken.

De 43-jarige man werd door de politie van Heist-op-den-Berg meegenomen naar het politiekantoor. Vandaag werd hij na zijn verhoor bij de onderzoeksrechter opgesloten in de gevangenis. Daar zal hij al zeker tot vrijdag moeten blijven. Dan verschijnt de veertiger voor de raadkamer. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of hij langer in de gevangenis thuis hoort of niet.

Een motief van zijn daden is niet bekend. Schrikken doen ze er niet van in de buurt. Zo zou hij eerder ook al getracht hebben om brand te stichten. Het onderzoek wordt inmiddels verder gezet. Voor de brandstichting in een bewoond pand met de verzwarende omstandigheid dat het 's nachts was, riskeert hij de man een celstraf tot twintig jaar effectief.