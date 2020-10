Zwaneberg opent dit najaar Cultuurcafé: “Muziek en comedy op een veilige en gezellige manier” Antoon Verbeeck

02 oktober 2020

14u42 0 Heist-Op-Den-Berg Cultuurcentrum Zwaneberg, Staminee De Living, Hnita Jazz Club en Trippel-Twieje-Nul organiseren dit najaar in Zwaneberg caféconcerten en comedyshows. De partners willen met het coronaproof Cultuurcafé de cultuurbeleving in Heist-op-den-Berg nieuw leven inblazen. Naast enkele grote namen krijgt ook lokaal talent een plekje op het podium.

“Sinds corona proberen we antwoorden te vinden op de veranderingen die dit veroorzaakt. We hebben al enkele concerten, van meestal internationale artiesten, moeten verplaatsen naar volgend jaar, maar een najaar zonder muziek zagen we in CC Zwaneberg niet zitten”, vertelt directeur Jan Bourgeois van Zwaneberg. “Daarom zijn we blij dat we samen met De Living, Hnita en Trippel-Twieje-Nul concerten en comedy in onze Blauwe zaal kunnen organiseren die veilig en coronaproof zijn, maar tegelijkertijd ook de gezelligheid waarborgen die zo kenmerkend is voor deze clubs. Het lijkt ons ook essentieel dat we in deze tijden vooral samenwerken zodat we muziek en comedy op een veilige en gezellige manier kunnen blijven aanbieden. De Blauwe zaal in CC Zwaneberg leent zich perfect voor intieme shows in een coronaproof kleedje en daar zullen we vanaf 17 oktober werk van maken.”

Lokale bands

Op het programma staan onder andere Wouter Deprez, Frank Vander linden, Isbells en Amelie Albrecht. Vier data worden dit najaar vrijgehouden voor optredens van Heistse bands. “Niet alleen organisatoren, maar vooral muzikanten en artiesten worden getroffen door het wegvallen van shows en de ingrijpende maatregelen. Daarom lanceert CC Zwaneberg een oproep aan alle muzikanten van Heist-op-den-Berg. Zwaneberg zorgt voor de coronaproof setting, tickets en techniek. Een ticket kost vijf euro, de band krijgt de inkomsten. Zo hopen we de bands te ondersteunen en het publiek te laten kennismaken met het muzikaal moois dat Heist te bieden heeft.” Bands kunnen mailen naar roel.rabijns@zwaneberg.be met als onderwerp ‘Ik wil dit najaar op het podium van CC Zwaneberg staan’. Tickets kun je bestellen op www.zwaneberg.be.