Zuilen met pedaalknoppen bevragen Heistenaar over woonomgeving Antoon Verbeeck

14 augustus 2020

15u32 0 Heist-Op-Den-Berg Met een nieuwe zomeractie wil het lokale bestuur van Heist-op-den-Berg de mening van zijn inwoners vragen over hun woonomgeving. Je mening uiten doe je aan één van de drie digitale bevragingszuilen die met de voeten te bedienen zijn.

De bevragingszuil Citizen Dialog Kit werd door de onderzoeksgroep (Research[x]Design) van de KU Leuven ontworpen. Voor de bevraging in Heist-op-den-Berg maakte men een versie met pedaalknoppen, zodat de toestellen coronaproof zijn. De actie kadert binnen het geWOONtebrekertraject, dat eind vorig jaar in Heist van start ging. “Het doel is om te bouwen aan kwalitatieve woonomgevingen waarin mensen dichter bij elkaar wonen en elkaar makkelijker kunnen ontmoeten. Samen met de inwoners van Heist gaan we op zoek naar ontmoetingsplekken die werken in Heist”, zegt schepen van Participatie en Leefbare dorpskernen Katleen Vantyghem (N-VA).

“Met de hulp van een bevraging, die anoniem verloopt, zoeken we richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen. Welke publieke en collectieve ruimte moet voorzien worden? Is er meer plaats nodig voor groen? En hoe moeten die publieke, collectieve en groene ruimtes er dan uitzien? Tegelijkertijd komen we te weten wat Heist kan doen in zijn dorpen om ontmoeting en kwalitatieve verdichting te stimuleren.”

Drie locaties

Tot en met 30 augustus zijn de bevragingszuilen op drie verschillende plaatsen in Heist-op-den-Berg te vinden. In de Bergstraat aan het Cultuurplein krijg je vragen over verdichting, wonen in het centrum en de kernen van de gemeente. Aan Hof ter Laken in Booischot krijg je enkele vragen over groen en natuur voorgeschoteld en aan het nieuwe zwembad willen ze jouw mening over sport, recreatie en buurtplekken weten.

“Het lokaal bestuur zal de inwoners op de hoogte houden van de resultaten van de digitale bevraging en er rekening mee houden bij het verder vorm geven van zijn toekomstige woonbeleid. De bevraging gebeurt dan wel met de voeten, maar we gaan zeker niet de voeten vegen aan de resultaten.”