Zonderschotse Toneelvrienden spelen klucht ‘Droomhuwelijk' Antoon Verbeeck

19 januari 2020

16u31 0

De Zonderschotse Toneelvrienden (ZonderTV) zijn op het einde van deze maand aan hun tweede productie toe. Er werd gekozen voor het toneelstuk ‘Droomhuwelijk’ geschreven door Robin Hawdon. Ron Van Roosbroeck regisseert samen met Ivan Van Roosbroeck de klucht die draait rond een bruidegom die de avond voor zijn huwelijk te hard de bloemetjes buiten heeft gezet. De eerste voorstelling vindt plaats op 31 januari. Verder zijn er nog avondvoorstellingen op 1, 3, 4, 6, 7 en 8 februari, telkens om 20 uur. Op zondag 2 februari is er een namiddagvoorstelling om 15 uur. Reserveren kan nog steeds op telefoonnummer 0499/63.00.79 of via zondertv.be.