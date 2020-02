Zonderschotse Toneelvrienden lokken meer dan 1.000 bezoekers Antoon Verbeeck

13 februari 2020

De Zonderschotse Toneelvrienden, ofwel ZonderTV, hebben meer dan 1.000 kijklustigen naar hun tweede productie gelokt. ‘Droomhuwelijk’ werd van 31 januari tot 8 februari gespeeld in zaal Withof in Zonderschot, Heist-op-den-Berg. “Blijkbaar werd onze productie gesmaakt. Met meer dan 1.000 aanwezigen mogen we van een succes spreken. Zonderschot mag fier zijn”, klinkt het bij de vereniging. “ZonderTV werd vorig jaar opgericht door een dertigtal gedreven toneelliefhebbers. Nu blijkt dat Zonderschot wel degelijk klaar was voor een gezellige toneelvereniging.” ZonderTV gaat nu op zoek naar een nieuw toneelstuk. Volgend jaar starten de voorstellingen van de derde prodcutie vanaf 29 januari.