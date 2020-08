Zomerbar ‘Septembar’ opent in tuin Hof van Riemen: “Hopen op een mooie nazomer” Antoon Verbeeck

27 augustus 2020

17u21 1 Heist-Op-Den-Berg In de tuin van Hof van Riemen in Heist-op-den-Berg is vandaag de pop-up zomerbar ‘Septembar’ geopend. De bar is heel september open van donderdag tot en met zondag vanaf 14 uur, dit enkel bij goed weer “Heistenaars kunnen hier op een veilige manier genieten van een verfrissend aperitief met lekkere tapas.

Tijdens de avond wordt de zomerse sfeer extra benadrukt met live achtergrondmuziek. Het is ook de bedoeling dat we elke zondag van september een petanquetornooi organiseren, uiteraard met respect voor de coronamaatregelen”, zegt Chloë De Quidt, eventmanager van ‘Septembar’. De laatste maanden zat d.riem, de naam van de feestzaal en vergaderruimtes van Hof van Riemen, met een lege agenda. “Heel wat feesten werden geannuleerd en uitgesteld. Voor de uitbraak van het virus stonden de weekends van de laatste maanden volgeboekt, maar daar bleef niets meer van over. Met de opening van een zomerbar proberen we er toch nog het beste van te maken. We zien dit als een soort van nieuwe start. Nu nog hopen dat de weergoden ons een mooie nazomer gunnen.”