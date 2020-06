Zo goed als alle horecazaken in Heist-op-den-Berg mogen terras dubbel zo groot maken Antoon Verbeeck

03 juni 2020

14u56 0 Heist-Op-Den-Berg Wordt het centrum van Heist-op-den-Berg binnenkort één groot terras? De horecabazen krijgen alvast van het lokaal bestuur de zegen om hun terrassen, waar mogelijk, te vergroten bij de heropening. Ook in de deelgemeentes zullen cafés en restaurants hun terras tijdelijk kunnen uitbreiden.

Heist-op-den-Berg sluit zich aan bij de gemeentes en steden die aan hun lokale horeca de toelating geven om hun terrassen uit te breiden. De gemeente maakte een terrassenplan op. “We hebben onderzocht waar in het centrum de terrassen kunnen uitgebreid worden. Voor 99 procent van de zaken is een verdubbeling van het terras mogelijk. Enkele zaken kunnen wel uitbreiden, maar in mindere mate. In de Bergstraat zullen de terrassen zo’n 2,5 meter van de gevel komen te staan om de doorstroming van de voetgangers te kunnen garanderen. De terrassen krijgen hun plaats tussen de bloembakken in de straat. Twaalf parkeerplaatsen worden opgeofferd”, legt schepen van Lokale Economie Patrick Feyaerts (Open Vld) uit.

Deelgemeentes

“Op sommige locaties hebben we een alternatieve oplossing uitgewerkt, bijvoorbeeld aan het Cultuurplein. Zo zijn er horecazaken die hun terras mogen uitbreiden op het pleintje tegenover Carrefour. Een nadeel is dat het bedienend personeel dan wel de straat moet oversteken, al zie je zoiets wel vaker natuurlijk”, gaat de schepen verder. “Ook horecazaken in de deelgemeentes kunnen in de mate van het mogelijke hun terrassen uitbreiden. Uiteraard is de regeling tijdelijk. Zodra we, bij wijze van spreken, opnieuw op elkaars bil mogen gaan zitten, worden de terrassen opnieuw opgesteld als voordien.”

Plaatsing

Gemeenteraadslid van oppositiepartij ETA+ Marcel Van Hoof juicht de uitbreiding van de terrassen toe. Al is hij het niet eens met de aanpak van het gemeentebestuur wat de plaatsing van de terrassen in de Bergstraat betreft. Van Hoof, die zelf al zijn strepen in de sector heeft verdiend, had de tafeltjes liever zo dicht mogelijk bij de horecazaken gehad.

“In plaats van die 2,5 meter tussen te laten, lijkt het me verstandiger om net de terrassen zo dicht mogelijk bij de zaken te plaatsen. Dat is niet alleen makkelijker voor het personeel, maar ook aangenamer voor de klant, die zo niet naast het verkeer moet gaan zitten. Bovendien kom je als bezoeker van de Bergstraat op deze manier minder in contact met het personeel, dat nu telkens het voetpad moet oversteken.”

Stewards

“De terrassen worden net afgeschermd van het verkeer door tussen de bloembakken plaats te nemen”, aldus de schepen. “We willen dat bezoekers van het centrum aangenaam door de Bergstraat kunnen wandelen, zonder opstoppingen. Vandaar dat die 2,5 meter belangrijk is. We gaan de bezoekers ook extra wijzen op de enkelrichting voor de wandelaars, dankzij hulp uit het verenigingsleven. Leden van verenigingen worden ingeschakeld als steward in de Bergstraat, in ruil voor een bijdrage voor hun vereniging.”