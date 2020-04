Zin in cocktails? Heistse zaak Maginique stuurt ze op met de post Antoon Verbeeck

16 april 2020

15u35 8 Heist-Op-Den-Berg Het coronavirus houdt Bar Bistro Maginique uit het Bergbos in Heist-op-den-Berg niet tegen om hun cocktails tot bij de mensen te brengen. Wie zin heeft in een frisse cocktail, kan die gewoon online bestellen en krijgt de nodige drank via de post aangeleverd.

“Het idee om cocktails naar klanten te zenden, zat al een tijdje in ons hoofd, maar is vorig weekend pas echt op poten gezet. Het gaat om acht klassieke cocktails, recepten die op punt werden gezet door onze barman Yochen Verbeeck. Samen met mijn broer en medezaakvoerder Tom verpak ik de dranken en de garnituur vacuüm”, vertelt zaakvoerder Jelle Trevels. “Wie voor 14 uur een bestelling doet, kan de dag erna van zijn cocktail genieten. Anders duurt het twee of drie dagen, afhankelijk van hoe druk het is bij de post. Op elk pakketje met drank staan een houdbaarheidsdatum en enkele instructies om de drank te serveren. Het is de bedoeling dat dit een blijver is, dus ook na de coronacrisis. De kaart zal in de toekomst verder worden uitgebreid.”

Cocktails kunnen op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens tussen 16 en 20 uur, ook worden opgehaald. Bij Maginique kan je ook terecht voor afhaalmaaltijden of maaltijden aan de deur. Op vrijdag, zaterdag en zondag wordt er tussen 14 en 18 uur vers schepijs geserveerd, enkel om af te halen.

Bestellen doe je via de website www.takeawaycocktails.be.